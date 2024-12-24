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Konya semalarında göründü! Parlak cisim heyecana neden oldu

Sibel Elmas
Muhabir
Konya semalarında göründü! Parlak cisim heyecana neden oldu
Konya’nın Kulu İlçesinde gökyüzünde beliren halka şeklindeki parlak cisim heyecana neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi, Kemaliye Mahallesinde oturan Özgür Ç. isimli kişi ilçenin semalarında günlerdir belirli aralıklarla ortaya çıkan ve parlayan cisim gördü. 

Esrarengiz cismi fark eden Özgür Ç. eşiyle birlikte o anı cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Cisim aileyi de şaşırttı. 

Gökyüzünde düzensiz hareketlerde bulunan cismin UFO'ya benzerliğide dikkatlerden kaçmazken görüntüye yansıyanlar heyecan yarattı.

Akşam saatlerinde görüntüyü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan 42 yaşındaki Ç., 

"Görüntüyü ilçe merkezi Kemaliye Mahallesinde çektik. Cisim akşam ve gece 03:00 sıralarında neredeyse son günlerde her gün semada görülmeye başladı. Bizimde dikkatimizi çekti. Dış halkası falan var. Özellikle yanıp sönmesi ve hareketli bir uzaklaştığını gördük. Çocuklarımın da dikkatini çekti. Bizde kayıt altına aldık.'' dedi.

(Sibel Elmas)

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