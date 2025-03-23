Konya trafiğine nefes aldıracak proje! 24 Mart’ta kontrollü olarak açılacak
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin TCDD Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü KONYARAY Banliyö Hattı Projesi kapsamında Meram Yeniyol Alt Geçidi’ni yenileme çalışmaları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalışmalar kapsamında mevcut köprüyü yıkarak yerine yeni bir köprü yapacaklarını belirtti. Çalışmalar sebebiyle 22 Mart Cumartesi günü araç trafiğine kapatılan Meram Yeniyol Alt Geçidi, 24 Mart Pazartesi günü 06.00 itibariyle kontrollü olarak trafiğe açılacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü KONYARAY Banliyö Hattı Projesi kapsamında Meram Yeniyol Alt Geçidi'ni yeniliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalışmalar kapsamında eski köprünün yıkılarak yerine yeni köprü yapacaklarını belirtti.
Konya merkezde trafiği rahatlatmak adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, "Konya'mızın daha modern ve etkili bir ulaşım ağına kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. KONYARAY Banliyö Hattı projemiz kapsamında Meram Yeniyol Alt Geçidi'ni yeniliyoruz. Mevcut köprüyü yıkarak yerine yeni bir köprü yapacağız. Çalışmalar kapsamında dün araç geçişine kapattığımız bölgeyi Pazartesi sabah saatlerinde kontrollü olarak trafiği açacağız” değerlendirmesinde bulundu.
24 MART PAZARTESİ KONTROLLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILACAK
KONYARAY Banliyö Hattı Projesi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle 22 Mart Cumartesi günü araç trafiğine kapatılan Meram Yeniyol Alt Geçidi, 24 Mart Pazartesi günü 06.00 itibariyle kontrollü olarak trafiğe açılacak.
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