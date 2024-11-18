Konya Tropikal Kelebek Bahçesi PTT’nin pul ve zarflarında yerini aldı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde yer alan “Kağıt Uçurtma“ ile “Dantel Kanat“ isimli kelebek türleri PTT tarafından “Kelebekler“ konulu anma pulu ve ilkgün zarfı tedavüle sunuldu.

Türkiye'nin ilk kelebek bahçesi ve Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Konya Tropikal Kelebekler Bahçesi farklı türlerde yüzlerce kelebek için doğal yaşam alanı sunarken her yıl binlerce ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor. Konya'nın en renkli bahçesinin sembolü olan kelebekler PTT'nin anma pulu ve ilk gün zarfında yerini aldı.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin "Kağıt Uçurtma" ve "Dantel Kanat" türlerine yer verilerek hazırlanan "Kelebekler" konulu 2 adet (2 değerli) anma pulu ve bu pulun zarfları tedavüle sunuldu. PTT anma pulu ile söz konusu pula ait ilkgün zarfı PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa çıktı.

Konya PTT Başmüdürü Mustafa Çalışkan da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı ziyaret ederek satışa sunulan ilkgün zarfı ve anma pulunu takdim etti. Başkan Pekyatırmacı, hazırlanan özel seride Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne yer vermelerinden dolayı Çalışkan'a memnuniyetlerini iletti.

Başkan Pekyatırmacı: "Kelebek bahçemizin anma pulu ve ilkgün zarflarında yer alması memnuniyet verici"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin açıldığı günden bu yana milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilerek şehrin önemli turizm merkezi haline geldiğini ifade ederek,

"Tropikal bir iklimi ziyaretçilerimize sunduğumuz bahçemizin yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Dünya'nın farklı yerlerinden getirdiğimiz kelebeklerle ziyaretçilerimize birbirinden farklı türleri sunarak bahçemizin bilinirliliğini artırıyoruz. PTT Genel Müdürlüğümüz de Tropikal Kelebek Bahçemizde bulunan nadide kelebeklerimizden ikisine anma pulu ve ilkgün zarflarında yer verdi. Bu önemli ve güzel çalışmadan dolayı bizler de oldukça memnun olduk. Bizleri ziyaret ederek ilkgün zarfı ve anma pulunu sunan PTT Başmüdürü Mustafa Çalışkan Beye ve pul ile zarfların hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(Sibel Elmas)