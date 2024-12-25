Konya’ya AKOM’dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bununla birlikte, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği bildirildi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
AKOM açıklamasında, güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın hızının 50-70 km/sa ulaşacağı, yüksek kesimlerde ise yer yer 70-90 km/sa hızla hamleli fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtildi.
Olası riskler ve tedbirler
Yoğun yağış ve kar nedeniyle şu risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı:
Sel ve su baskınları
Buzlanma ve don olayları
Çatı uçması
Yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi sebebiyle oluşabilecek görüş kaybı
AKOM Paylaşımında;
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölgemizde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmekte olup, aralıklı kuvvetli yağışlarla birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/s), yüksek kesimlerde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/s) şeklinde etkili olabilir. Yoğun yağış ve kar nedeniyle sel, su baskını, buzlanma, don olayları, çatı uçması gibi risklere karşı önlem alınmalı ve yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi sebebiyle oluşabilecek görüş kaybına dikkat edilmelidir.'' ifadeleri kullanıldı.
Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını önerdi. Özellikle yüksek kesimlerdeki kar yağışının ulaşımı aksatabileceği uyarısı yapıldı.