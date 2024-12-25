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Konya’ya AKOM’dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’ya AKOM’dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bununla birlikte, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği bildirildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

AKOM açıklamasında, güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın hızının 50-70 km/sa ulaşacağı, yüksek kesimlerde ise yer yer 70-90 km/sa hızla hamleli fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtildi.

Olası riskler ve tedbirler

Yoğun yağış ve kar nedeniyle şu risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı:

Sel ve su baskınları

Buzlanma ve don olayları

Çatı uçması

Yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi sebebiyle oluşabilecek görüş kaybı

AKOM Paylaşımında;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölgemizde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmekte olup, aralıklı kuvvetli yağışlarla birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/s), yüksek kesimlerde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/s) şeklinde etkili olabilir. Yoğun yağış ve kar nedeniyle sel, su baskını, buzlanma, don olayları, çatı uçması gibi risklere karşı önlem alınmalı ve yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi sebebiyle oluşabilecek görüş kaybına dikkat edilmelidir.'' ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını önerdi. Özellikle yüksek kesimlerdeki kar yağışının ulaşımı aksatabileceği uyarısı yapıldı.

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