Konya yollarında yeni dönem! Hız ihlallerine anında tespit

Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirlerarası karayollarında meydana gelen kazaları azaltmak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri"ni devreye alıyor. Bu kapsamda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kullanılarak hız ihlallerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.
14 koridorda sistem aktif hale getirilecek
Konya ve çevre illeri kapsayan sorumluluk sahasında, Konya-Aksaray, Konya-Cihanbeyli, Cihanbeyli-Kulu, Konya-Karaman, Akşehir-Yunak, Yunak-Polatlı ve Kadınhanı-Polatlı güzergâhlarında toplam 14 koridorda sistem aktif hale getirilecek.
Hız sınırlarını aşan sürücülere cezai işlem uygulanacak
01 Mart 2025 itibarıyla çift yönlü olarak devreye alınacak bu sistemle, sürücüler belirlenen mesafeler arasındaki ortalama hızları üzerinden denetlenecek. Belirlenen hız sınırlarını aşan sürücülere cezai işlem uygulanacak.
Yetkililer, sistemlerin bulunduğu güzergâhlara trafik işaret ve uyarı levhalarının yerleştirildiğini belirterek, sürücülere hız kurallarına uyma çağrısında bulundu. Yeni sistemin, trafik kazalarını azaltarak yol güvenliğini artırması hedefleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi