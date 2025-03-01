GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya yollarında yeni dönem! Hız ihlallerine anında tespit

Konya yollarında yeni dönem! Hız ihlallerine anında tespit

Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirlerarası karayollarında meydana gelen kazaları azaltmak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri"ni devreye alıyor. Bu kapsamda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kullanılarak hız ihlallerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

14 koridorda sistem aktif hale getirilecek

Konya ve çevre illeri kapsayan sorumluluk sahasında, Konya-Aksaray, Konya-Cihanbeyli, Cihanbeyli-Kulu, Konya-Karaman, Akşehir-Yunak, Yunak-Polatlı ve Kadınhanı-Polatlı güzergâhlarında toplam 14 koridorda sistem aktif hale getirilecek.

Hız sınırlarını aşan sürücülere cezai işlem uygulanacak

01 Mart 2025 itibarıyla çift yönlü olarak devreye alınacak bu sistemle, sürücüler belirlenen mesafeler arasındaki ortalama hızları üzerinden denetlenecek. Belirlenen hız sınırlarını aşan sürücülere cezai işlem uygulanacak.

Yetkililer, sistemlerin bulunduğu güzergâhlara trafik işaret ve uyarı levhalarının yerleştirildiğini belirterek, sürücülere hız kurallarına uyma çağrısında bulundu. Yeni sistemin, trafik kazalarını azaltarak yol güvenliğini artırması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir