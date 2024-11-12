Konyalı çocuklara ara tatil sürprizi! 11-16 Kasım tarihleri arasında devam edecek

Karatay Belediyesi, çocukların bir haftalık ara tatilde hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve aileleriyle birlikte keyifli bir kültürel etkinliğe katılmalarını teşvik etmek amacıyla özel bir film gösterimi etkinliği başlattı. 11-16 Kasım tarihleri arasında devam edecek gösterimlerde, çocuklar aileleriyle birlikte ücretsiz film izleyerek tatilin tadını çıkarıyor.

Karatay Belediyesi, çocukların ara tatilde aileleriyle birlikte vakit geçirebilmeleri için düzenlediği "Aile ile Film Zamanı” etkinliğiyle büyük ilgi topluyor. 11-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve aileleri, her gün farklı bir filmi birlikte izleme fırsatı buluyor. Yoğun ilgi gören "Aile ile Film Zamanı” etkinliği, çocuklar için unutulmaz bir tatil anısı yaşatırken, aileleriyle birlikte eğlenceli filmler izleyerek tatilin tadını çıkarıyor.

"AİLE İLE FİLM ZAMANI” ETKİNLİĞİ TAM NOT ALDI

Karatay Belediyesi'nin ara tatilde çocuklara sunduğu bu film jesti, hem çocuklardan hem de ailelerden tam not aldı. Etkinliğine katılan aileler, bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler sayesinde çocuklarıyla unutulmaz anlar yaşama imkanı bulduklarını belirterek, Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti. Çocuklar ise film gösterimlerinden büyük keyif alırken, tatil boyunca sürecek olan etkinliklerin devam etmesini istedi. Birbirinden güzel filmlerin yer aldığı etkinlik, 16 Kasım'a kadar devam edecek.

ARA TATİLDE ANLAMLI BİR HEDİYE VERMEK İSTEDİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Aile ile Film Zamanı” etkinliğiyle ailelerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirebilmesine ve çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için bu tür etkinliklere devam edeceklerini ifade ederek; "Ara tatilde çocuklara anlamlı bir hediye vermek istedik. Onların eğlenirken öğrenmelerini ve aileleriyle birlikte güzel bir anı biriktirmelerini sağlamak amacıyla film gösterimlerini düzenledik. Sinema etkinliği ile çocuklarımızın eğitim hayatının yanında, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin içinde yer almasını destekliyoruz. Bu güzel etkinlikle binlerce aileye ulaştık. Düzenlediğimiz her etkinliğimiz evlatlarımızın düşünce ve fikir hayatınızda da yeni ufuklar açacaktır. Bize düşen sorumluluk bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim hayatlarının tüm evrelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü geleceğimizi evlatlarımız inşa ve ihya edecek. Çocukların hem eğlenebileceği hem de aileleriyle birlikte kültürel bir deneyim yaşayabileceği aktiviteleri artırmak istiyoruz. ‘Aile ile Film Zamanı' gibi projelerimizle aile bağlarını güçlendirmeyi, sosyal dayanışmayı artırmayı hedefliyoruz. Bu tür projelerimiz devam edecek. 16 Kasım'a kadar sürecek etkinliğimize katılacak tüm çocuklarımıza ve ailelerimize iyi seyirler diliyorum” dedi.

(Sibel Elmas)