Konyalı lise öğrencisi okulda öldürüldü! Okula silahla gelmiş
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Karaman’da 11’inci sınıf öğrencisi AG (16), okula yanında getirdiği silah ile tartıştığı Konyalı Mehmet Eren Parlak’ı (16), tabancayla ateş ederek öldürdü.
Olay, saat 09.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki Vali Hakkı Teke Spor Lisesi'nde meydana geldi.
11'inci sınıftaki AG ile Mehmet Eren Parlak arasında okulun spor salonunda belirlenemeyen nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine AG, yanındaki tabancayı çıkarıp Parlak'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Mehmet Eren Parlak, yere yığıldı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Eren Parlak, ambulansla kaldırılan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. AG gözaltına alındı.
ANNE VE BABASI BOŞANMIŞ
Okulda arkadaşının tabancayla vurarak öldürdüğü Mehmet Eren Parlak'ın annesi ve babasının boşandığı için sevgi evinde kaldığı öğrenildi.
Acı haberi alıp hastaneye gelen amcası Yusuf Parlak, şüphelinin gerektirdiği cezayı almasını istedi. Parlak, "Okullardaki varlıkların içeriğini daha iyi sağlayalım, daha iyi hale getirelim. Bizim yer alan okul gecelerinde katlediliyor. Okulun müdürü, öğretmen, hayat nerede? Acımdan dolayı çok üzgünüm” dedi.
Mehmet Eren Parlak'ın cenazesi Konya'nın Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.
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