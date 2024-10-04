Konyalı şehit polis memurunun adı Afrika’da yaşatılacak

25 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan Konyalı Polis Memuru Ramazan Akyürek unutulmadı.

25 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan Konyalı Polis Memuru Ramazan Akyürek unutulmadı.

Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından hayırseverlerin desteğiyle su sıkıntısı çeken Çad'da şehidin adına su kuyusu açıldı.

Bölge halkının büyük bir sıkıntısı giderilirken özellikle mazlum halkın kuyunun faaliyete geçmesiyle yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.

Dernek Başkanı Abdullah Dölek, yaptığı açıklamada

"yurt içinde ve yurt dışında hayırseverlerimizin desteğiyle faaliyetler yürütmeye devam ediyoruz. Bizler vatanımızı şehitlerimize borçluyuz. Onları verdiği canlar sayesinde bu vatan topraklarında huzurlu yaşıyoruz. Bizlerde onları unutmamak ve isimleri yaşatmak adına Afrika'da su kuyuları açıyoruz. Ramazan Akyürek şehidimizin de adına Çat ülkesinde su kuyusunu faaliyete geçirdik. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Dölek, Afrika'da Kuran-ı Kerim eğitimi gören ve Hafızlık yapan Afrikalı Çocuklar için dernek olarak 14 Bin Kuran-ı Kerim gönderdiklerini de ifade etti.

Dernek Başkanı Abdullah Dölek, yaptığı açıklamada

"yurt içinde ve yurt dışında hayırseverlerimizin desteğiyle faaliyetler yürütmeye devam ediyoruz. Bizler vatanımızı şehitlerimize borçluyuz. Onları verdiği canlar sayesinde bu vatan topraklarında huzurlu yaşıyoruz. Bizlerde onları unutmamak ve isimleri yaşatmak adına Afrika'da su kuyuları açıyoruz. Ramazan Akyürek şehidimizin de adına Çat ülkesinde su kuyusunu faaliyete geçirdik. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi