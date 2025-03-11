Miladi 1804-1814 yılları arasında görev alan eski Fransa İmparatoru Napolyon, vakti zamanında tarihe geçecek anlamsız bir şey söyledi. “Para... Para... Para...” Napolyon’un kendisi kalmadı ama; bıraktığı bu söz günümüze kadar geldi. Öyle ki; Tümosan Konyaspor’un ana problemi oldu

Miladi 1804-1814 yılları arasında görev alan eski Fransa İmparatoru Napolyon, vakti zamanında tarihe geçecek anlamsız bir şey söyledi. "Para... Para... Para...” Napolyon'un bu sözleri, zaman içerisinde birçok kitaba ve şarkıya konu oldu. Belki Napolyon'un kendisi kalmadı ama; bıraktığı bu söz günümüze kadar uzandı. Öyle ki; Tümosan Konyaspor'un ana problemi haline geldi.

Konyaspor'da problem ne?

Süper Lig'de yer alıp müzesinde hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa'yı bulunduran tek Anadolu kulübü olan Tümosan Konyaspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiriyor. Birçok kez başarıdan başarıya koşan yeşil-beyazlılar, yaşanan mali problemlerden dolayı önünü göremiyor. Kadro kalitesi olarak orta sıralarda yer alan Anadolu Kartalı, oyuncu maaşları konusunda ciddi problem yaşıyor. Bu sorun ise, saha içindeki performansa yansıyor.

Sorunun çözümü ne?

Mali problemleri iliklerine kadar yaşayan Tümosan Konyaspor, bu cendereden çıkış arıyor. Camia ağırlıklı olarak teknik heyet değişikliği isterken, bazı kesimler de ana problemin para olduğuna dikkat çekerek öncelikli olarak bu sorunun giderilmesi gerektiğini savundu. Peki, gerçek problem ne?

Konya, bu sorunlara yabancı değil

Tümosan Konyaspor, 103 yıllık tarihinde bilinen kaynaklara göre 77 teknik heyetle çalıştı. 1966 yılında Recep Adanır ile başlayan teknik direktör geçmişi, 2024 yılındaki Recep Uçar birlikteliğiyle devam etti. Bu süreçte Anadolu Kartalı birçok problem yaşadı. Teknik heyetlerin yetersizliği, mali beklentileri ve takımın genel mali problemi. Peki, bu sorunların çözümü ne?

Esas problem para

Konyaspor'a tarihinin ilk kupasını kazandıran; yeşil-beyazlı tarihe altın harflerle geçen Aykut Kocaman, her ne kadar efsane olsa da bir dönem mali problemlerin kurbanı olmuştu. Kocaman Konya'daki 3. döneminde 44 maçta görev almış, süreci 9 galibiyet, 20 beraberlik, 15 mağlubiyet sonucunda 1,07 puan ortalamasıyla tamamlamıştı. İlhan Palut ile yeniden zirve yapan Anadolu Kartalı, Palut ayrılığının ardından yine aynı süreci yaşadı. İkinci mali kriz Aleksandar Stanojevic'e patladı. 26 maçta görev alan Sırp teknik adam; 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 1,04 puan ortalaması yakaladı.

Çözüm reçetesi ayyuka çıktı

Tarihte yaşanan süreçler göz önüne alındığında; yaşanan problemin çözüm reçetesi de ayyuka çıktı. Anadolu Kartalı'nda öncelikli çözüm, mali denge. İlk etapta oyuncuların maaşlarının ödenmesi ve kafalarının tamamen saha içine odaklanması gerekiyor. Bu noktanın ardından saha içindeki problemlerin devam etmesi de; ikinci hamle olarak teknik heyet değişikliğini gösteriyor. Zira unutulmamalı ki; maaşını alamadığı için antrenmana bile bin nazla çıkan oyuncular; Recep Uçar da olsa, Pep Guardiola da olsa o sahada istenileni yapmayacak.

(Selman Kaya)