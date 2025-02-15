Konyaspor Samsunspor karşısında zorlu sınavda!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında kendisi ve seyircisi önünde Samsunspor'u ayarlayacak. Haftaya 24 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 43 puanla 3. sırada yer alan Samsun ekibi karşısında puan mücadelesi verecek. Tümosan Konyaspor ile Samsunspor arasında 16 Şubat Pazar günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Tek eksik Konya'da
Tümosan Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde tek eksik ev sahibi ekipte bulunuyor. Anadolu Kartalı'nın orta saha oyuncularından Emmanuel Boateng, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlıktan dönen Melih İbrahimoğlu ve Pedrinho da şans bulması halinde bu maçta görev alabilecek.
Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i
Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Konyaspor'un, Samsunspor maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Oğulcan Ülgün (35), Riechedly Bazoer (20), Adil Demirbağ (4) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Marko Jevtovic (16), 4'lü orta alanda Tunahan Taşcı (7), Melih İbrahimoğlu (77), Pedrinho (8) ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Blaz Kramer'in (99) forma giymesi bekleniyor.
Samsunspor'un muhtemel 11'i
Alman teknik adam Thomas Reis nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Samsunspor'un, Tümosan Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Samsun ekibinin kalesinde Okan Kocuk (1), savunma 4'lüsünde Zeki Yavru (18), Lubo Satka (37), Rick Van Drongelen (4) ve Marc Bola (16), 2'li ön liberoda Celil Yüksel (5) ve Youssef Ait Bennasser (6), 3'lü orta alanda Landry Dimata (14), Carlo Holse (21) ve Emre Kılınç (11), tekli forvette ise Marius Mouandilmadji'nin (9) görev alması bekleniyor.
(Selman Kaya)