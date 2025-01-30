Kudüs’ün manevi mirası Karatay’da anlatıldı

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kadim Kudüs Çalışma Grubu, anlamlı bir programa daha imza attı. Kudüs Haftası etkinlikleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Mirasımız Kadim Kudüs” programı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kudüs'ün tarihi ve manevi izlerini vurgulanan "Mirasımız Kadim Kudüs” programına Mescid-i Aksa Müezzini Adil Al-Kadmani ve Tarihçi-Kudüs Araştırmacısı Dr. Cemal Amr konuk oldu. Etkinlikte, Kudüs'ün binlerce yıllık tarihi ve İslam dünyası için önemi ele alındı. Müezzin Adil Al-Kadmani, programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezan okuyarak dinleyenlere manevi bir atmosfer yaşattı.

DR. Cemal Amr Kudüs'ün manevi mirasını anlattı

Programda konuşan Tarihçi Dr. Cemal Amr; Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın tarihi dokusunu ve yaşadığı değişimleri ayrıntılı bir şekilde konuklarla paylaşarak Kudüs'ün önemine dikkat çekti. Dr. Cemal Amr, Kudüs'ün tüm insanlık için ortak bir değer olduğunu belirterek; "Kudüs, sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ve insanlığın ortak değeridir. Bu şehir tarihi boyunca zorluklardan geçmiş ancak her zaman dimdik kalmayı başarmıştır. Hep birlikte Kudüs'ün yanında olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Kudüs, tüm müslümanların ortak davasıdır

Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci ise, Kudüs'ün tüm Müslümanların ortak davası olduğuna dikkati çekerek; "Hepimiz Kudüs için buradayız ve Kudüs için hep birlikte çok çalışıyoruz. Kudüslü Müslüman kardeşlerimiz Mescid-i Aksa'yı korumak için bir bedel ödüyor. Yüzde 86'sı açlık sınırında yaşam mücadelesi veriyor ve ne yazık ki güvenli olmayan, sürekli tehdit altında, bulundukları yerlerde hayatlarını sürdürüyor. Kudüs, yalnızca orada yaşayanların değil, tüm Müslümanların ortak davasıdır ve tarih boyunca bu kutsal şehir uğruna büyük mücadeleler verilmiştir. Mescid-i Aksa ise İslam dünyasının ilk kıblesi ve en önemli manevi değerlerinden biridir. Bu nedenle hepimiz Kudüs'e sahip çıkmalıyız” dedi.

Kudüs ziyareti için çekiliş heyecanı yaşandı

"Mirasımız Kadim Kudüs” programının sonunda düzenlenen çekilişte ise büyük bir heyecan yaşandı. Çekilişi kazananlar Kudüs'ü yerinde ziyaret ederek bu eşsiz şehrin, manevi atmosferini deneyimleme imkanı elde edecek.

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, Necmettin Erbakan Üniversitesi emekli Öğretim Görevlisi Salih Zeki Keş, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kent Konseyi Kadim Kudüs Çalışma Grubu gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

(Sibel Elmas)