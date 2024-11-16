Kulu’da 300 fidan toprakla buluştu

Kulu Belediyesi tarafından 300 çam fidanı toprakla buluşturuldu.
Kulu ilçe merkezine bağlı 25 km uzaklıktaki Kozanlı Mahallesi, Bozdağ mevkisine Kulu Belediyesince yaklaşık 300 çam fidanının dikimi gerçekleştirildi.
Toprakla buluşan fidanlara can suyu verildi.
Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, desteklerinden dolayı Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.
Düzenlenen programa, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Ankara Cumhuriyet Savcıları, Serdar Kütahya, Mustafa Erdal, Danıştay 13. Daire Başkanı Hasan Gül, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Kozanlı Güzelleştirme Derneği Başkanı Çavuş Taş, Ankaragücü As Başkanı Durali Akpınar, Konya Sevdalıları Başkanı Kazım Göktürk, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Davut Çorap, Belediye Meclis Üyeleri, Kozanlı Mahallesi Muhtarı Okan Fener ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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