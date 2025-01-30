Kulu’daki 3 bant bilardo turnuvasının şampiyonu belli oldu

Kulu Belediye Başkanlığı tarafından 3 bant bilardo turnuvası düzenlenen final müsabakası ile sonuçlandı. Turnuvada Ali Kan şampiyon oldu.
Kulu Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Bilardo salonundaki 3 Bant Bilardo Turnuvası büyük bir heyecanla tamamlandı. Kamu kurum ve kuruluşları personelleri, esnaf, işçi ve gençlerin başvurduğu toplamda 32 sporcunun mücadele ettiği turnuvada bugün düzenlenen final ve üçüncülük müsabakaları ile sona erdi.
Düzenlenen turnuvada, birinci Ali Kan olurken, ikinci Erdal Akalın, üçüncü ise Birol Öcüt oldu.
Mücadele sonunda Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Baran ve Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş tarafından Ali Kan, Erdal Akalın ve Birol Öcüt, yarım altın, çeyrek altın, gram altın ve teşekkür plaketleri ile ödüllendirildi.
Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, turnuvaya katılan 32 kişiye teşekkür ederek, turnuvada şampiyon olan Ali Kan, ikinci olan Erdal Akalın ve üçüncü olan Birol Öcüt'ü tebrik etti.
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