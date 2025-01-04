Kulu Kızılay Şubesi ve hayırseverlerden vatandaşlara lokma ikramı!

İlçede Merkez Camii önünde Cuma namazı öncesi Kızılay Şube Başkanlığı ve hayırseverler tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
Kızılay Kulu Şube Başkanı Mehmet Çavuşoğlu, "Üç aylara girdiğimiz bu günlerde başkanlığımız ve hayırseverinde desteğiyle yaklaşık 650 kişiye lokma ikramında bulunduk. Hayırseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Yüce Mevlam birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Üç aylar hayırlara vesile olsun, ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve barış getirsin." dedi.
Lokma ikramına, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Baran, Ahmet Küçükçelik, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
(Sibel Elmas)