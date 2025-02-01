LGBT derneklerinin kapatılmasına yönelik Konya’da imza kampanyası başladı!

Mil-Diyanet Sen, LGBT derneklerinin kapatılmasına yönelik tüm illerde eş zamanlı olarak imza kampanyası başlattı.

Mil-Diyanet Sen, Türk aile yapısını ve gençleri tehdit eden sapkın LGBT derneklerinin kapatılmasına yönelik tüm illerde eş zamanlı olarak imza kampanyası başlattı.

Konya'da stant kuruldu!

Konya'da kampanya kapsamında Kayalı Park'ta bir stant kurularak imza toplanmaya başlandı. Vatandaşlar standa gelerek kampanyaya destek verebilirken, sendika yetkilileri kampanyanın diğer illerde de devam ettiğini belirtti.

"LGBT derneklerinin kapatılması şarttır''

Mil-Diyanet Sen Konya İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, "LGBT gibi sapkın bir yapıyla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullanmış ve buna istinaden 2025 yılını ‘Aile Yılı' olarak ilan etmiştir. Bizler de, ailede ve toplumda yaşanan sosyal çürüme ve ahlaki yozlaşmayı önlemeye ilişkin ciddi çalışmalar yürüten Mil-Diyanet Sen olarak, sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmak için bugün bu imza kampanyasını başlatıyoruz. "Önce Ahlâk ve Maneviyat" sloganıyla yola çıktığımız ilk günden bu yana, neslimizi ve kutsal aile yapımızı ifsat eden her türlü yapıyla mücadele ediyor ve LGBT derneklerinin kapatılması için gayret sarfediyoruz. Ayrıca bunların sözde kalmaması için gerekenleri de yapıyoruz. Hatta farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığına, LGBT derneklerinin kapatılması için iki defa dilekçe vermiştik. Bugün burada talebimizi tekrar ediyor ve İçişleri Bakanlığı'nı görevini yapmaya davet ediyoruz. Başta Rusya olmak üzere birçok ülke, aileyi ve toplumu tehdit eden sapkın LGBT derneklerini kapatmış hatta propagandasını yasaklamıştır. ABD Başkanlığına yeniden seçilen Donald Trump da aynı şekilde LGBT'ye savaş açtığını ilan etmiştir. Ülkemizde de, ailemizi, gençliğimizi ve neslimizi ifsat eden sapkın LGBT derneklerinin kapatılması şarttır. İşte bunun için bizler de, bu ifsat hareketi ve sapkın yapıyla sonuna kadar mücadele edecek ve tertemiz neslimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz.''

(Sibel Elmas)