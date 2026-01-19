Meram Belediyesi duyurdu: Tam 7 bin 500 sokak dijital gözetim altında!

Dijital dönüşüm ve akıllı şehircilik alanındaki öncü projeleriyle göz dolduran Meram Belediyesi yine adından söz ettirdi. Meram Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Yapay Zeka ile Yol Hasar Tespiti Projesi”, yenilikçi yaklaşımı ve sahada yakaladığı başarısıyla Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde, ödüle layık görüldü.

Yapay zeka destekli projelerle şehir yaşamını kolaylaştıran, akıllı şehircilik anlayışıyla sadece bugünün değil, geleceğin şehrini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerleyen Meram Belediyesinin çalışmaları, dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.





MERAM'IN ÖRNEK PROJESİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi kapsamında, Meram Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Yapay Zeka ile Yol Hasar Tespiti Projesi”, yenilikçi yaklaşımı ve sahadaki somut katkılarıyla ödüle layık görüldü. Akıllı şehirlerde yapay zekanın etkin kullanımını merkeze alan zirvenin 6. Oturumunda, belediyecilik hizmetlerinde dijital teknolojilerin sahaya yansıyan çıktıları ele alındı. Bu kapsamda Meram Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Turgay Turhan, "Yapay Zeka ile Yol Hasar Tespiti Projesi” başlıklı sunumuyla Meram'ın dijital dönüşüm yolculuğunu katılımcılarla paylaştı.





TEKNOLOJİ, MERAM'IN HİZMETİNDE

Sunumda; görüntü işleme ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak yol hasarlarının hızlı, düşük maliyetli ve tamamen otomatik şekilde nasıl tespit edildiği detaylarıyla anlatıldı. Belediye araçlarına entegre edilen kamera sistemleri sayesinde, Meram'daki yollar adeta sürekli taranıyor. Çukur, çatlak ve rögar kapaklarındaki sorunları anında tespit eden sistem; konum, zaman ve görsel veri ile Fen İşleri ekiplerine otomatik görev ataması yapıyor. Bu sayede ekipler, çoğu zaman vatandaşlar sorunun farkına bile varmadan müdahale edebiliyor. Mevcut altyapı üzerine kurulan ve ek maliyet oluşturmadan Görev Yönetim Sistemi ile entegre çalışan uygulama; insan gücü, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayarak belediyecilik hizmetlerinde önemli bir verimlilik artışı sunuyor.





7.500 SOKAK DİJİTAL GÖZETİM ALTINDA

Meram Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Turgay Turhan, Meram'ın güçlü teknolojik altyapısıyla geleceğe hazır bir ilçe olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı; "Bu altyapı üzerine inşa ettiğimiz ilk yapay zeka uygulaması MZEKA Yol Hasarı Tespit Sistemi oldu. Sistem, Meram'ın 7.500 sokağında adeta gözümüz ve kulağımız olacak. Yol güvenliği artarken, vatandaş konforu da üst seviyeye taşınıyor.” Turhan ayrıca 2025 yılında hayata geçirilen çağrı merkezi analizleri ve yer üstü konteyner veri analizleri gibi diğer dijital projeler hakkında da bilgi vererek, Meram Belediyesi'nin veri odaklı yönetim anlayışını anlattı.





MERAM'IN AKILLI ŞEHİR VİZYONU ZİRVEDE ALKIŞ TOPLADI

Zirvede, Meram Belediyesi'nin operasyonel verimliliği artıran, kamu kaynaklarını etkin kullanan ve vatandaş memnuniyetini önceleyen dijital çözüm modelleri büyük ilgi gördü. Sunumun ardından proje, katılımcılardan ve sektör temsilcilerinden yoğun alkış aldı. Meram Belediyesi adına ödülü, Bilgi İşlem Müdürü Turgay Turhan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun elinden aldı. Alınan bu ödül, Meram'ın dijital belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek olan vizyonunu bir kez daha tescillemiş oldu.





Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu