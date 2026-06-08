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KONYA Haberleri

MHP Konya İl Başkanlığı’nda yeni dönem! Görevden alınan Remzi Karaarslan’dan ilk açıklama

Berna Ata
İnternet Editörü

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MHP Konya İl Başkanlığı’nda yeni dönem! Görevden alınan Remzi Karaarslan’dan ilk açıklama
MHP Konya İl Başkanlığı görevinden ayrılan Remzi Karaarslan, yayımladığı mesajla teşkilat mensuplarına veda etti.

MHP Konya İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi gerçekleşti. 2019 yılında göreve başlayan Remzi Karaarslan'ın il başkanlığı görevi sona ererken, yerine Sedat Göncü atandı. Karaarslan, görev değişiminin ardından yayımladığı mesajda teşkilata teşekkür ederek yeni yönetime başarılar diledi.

Karaarslan, 2019 yılında büyük bir onur ve sorumlulukla devraldığı il başkanlığı görevini yaklaşık 7 yıl boyunca teşkilat mensuplarıyla birlikte yürüttüğünü ifade etti.

Bahçeli'nin tensipleriyle görev değişimi!

Karaarslan, açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tensipleri doğrultusunda Konya İl Başkanlığı görevinin sona erdiğini belirtti. Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı il ve ilçe başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Liderinin çizdiği istikamette davaya hizmet etmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Karaarslan, görev süresi boyunca destek veren tüm dava arkadaşlarına ve Konyalılara şükranlarını sundu.

Yeni İl Başkanı Sedat Göncü oldu

Karaarslan, MHP Konya İl Başkanlığı görevine atanan Sedat Göncü ve oluşturulacak yeni yönetime başarı dileklerini ileterek, görevlerinde muvaffakiyetler temennisinde bulundu.

"Partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim”

Görev değişikliğinin ardından da siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirten Karaarslan, MHP'nin ve Ülkücü Hareket'in hizmetinde olmaya devam edeceğini ifade etti. Karaarslan, açıklamasını Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bağlılığını vurgulayarak tamamladı.

(Berna Ata)

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