Milli Ağaçlandırma Günü’nde Konya’da fidanlar toprakla buluştu

Doğaya ve yeşile duyarlılığı artırmak amacıyla her yıl 11 Kasım’da kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri onlarca fidanı toprakla buluşturdu.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.
2019 yılından beri her yıl 11 Kasım'da tüm Türkiye'de milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğu Milli Ağaçlandırma Günü'ne bu yıl Konya Büyükşehir Belediyesi de Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte katkı verdi.
Bu yıl Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla, teması "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes” olarak belirlenen Milli Ağaçlandırma Günü programı NEÜ Köyceğiz Kampüsü'nde, Lojistik Bilgi Topluluğu'na bağlı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Fidanların öğrenciler tarafından bisikletlerle alana getirildiği etkinlikte öğrenciler, geleceğe nefes olmak için ellerindeki onlarca fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinliğe katılan öğrenciler, bu anlamlı faaliyetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sürdürülebilir ulaşımın, çevre bilinci kazanmanın ve doğaya katkıda bulunmanın önemini vurguladılar.
Fidanların etkinlik alanına sürdürülebilir ulaşımın en önemli araçlarından biri olan bisikletlerle getirilmesi de "Bisiklet Şehri” olarak anılan Konya'ya yakışır bir uygulama olarak dikkat çekti.
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