KONYA Haberleri

“Mirâciye’’ 100 yıl sonra yeniden Mevlânâ Türbesi’nde yankılandı

- Güncelleme Tarihi:

“Mirâciye’’ 100 yıl sonra yeniden Mevlânâ Türbesi’nde yankılandı
Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu, Miraç gecesinde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) Miraç hadisesini konu alan ve Türk Tasavvuf Musikisi’nin en büyük ve en kıymetli formlarından biri olarak kabul edilen Mirâciye’yi 100 yıl aradan sonra Mevlânâ Türbesi’nde Konyalılarla buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından mübarek Miraç Kandili'nde Mevlânâ Türbesi'nde anlamlı bir buluşma icra edildi.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Miraç hadisesini konu alan ve Türk Tasavvuf Musikisi'nin en büyük ve en kıymetli formlarından biri olarak kabul edilen Mirâciye; bestesi ve güftesi Nâyî Osman Dede'ye ait eşsiz bir miras olarak dinleyicilerle buluştu.

Mirâciye'nin her bir bölümünü huşû içinde dinleyen katılımcılar, Miraç hadisesinin hikmetini ve derinliğini musikiyle idrak etmenin huzurunu yaşadı. Bu özel buluşma, yalnızca bir konser değil; geçmişle bugün arasında kurulan güçlü bir gönül köprüsü oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından 100 yıl aranın ardından Mevlânâ Türbesi'nde yeniden icra edilen Mirâciye, kadim medeniyetimizin musikî ve irfan mirasını yeniden hatırlatırken, bu eşsiz geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

