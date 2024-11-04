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NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi’nde turnike sistemine geçildi! Bekleme süreleri ve yakıt tüketimi azaltıldı

Sibel Elmas
Muhabir
NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi’nde turnike sistemine geçildi! Bekleme süreleri ve yakıt tüketimi azaltıldı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de büyükşehirler arasında en uygun fiyatla ulaşım hizmeti vermeye ve bu alandaki yatırımlara devam ettiklerini söyledi. Mevcut hatlarda iyileştirme çalışmalarını da sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, günlük 13 hat, 490 sefer ve ortalama 14 bin yolcu hareketliliği olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi’nde otobüs duraklarında turnike sistemine geçerek hem bekleme sürelerini hem de yakıt tüketimini azalttıklarını açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ihtiyaç olan bölgelerde otobüs duraklarını daha konforlu ve kullanışlı hale getirmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir içi ulaşımda örnek bir şehir olan Konya'da yaptıkları yatırımların yanında ulaşım konforunu artırmak için de çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Altay, "Konya gibi büyük bir coğrafyada başta yeni otobüsler ve yeni raylı sistem yatırımları olmak üzere akıllı ulaşım alanında da önemli çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de büyükşehirler arasında en uygun fiyatlı ulaşım hizmetini sürdürüyoruz” diye konuştu.

Mevcut hatlarda iyileştirme çalışmaları da yaparak şehir içi ulaşımda konforu artırdıklarını kaydeden Başkan Altay, bu kapsamında günlük 13 hat, 490 sefer ve ortalama 14 bin yolcu hareketliliği olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi'nde bulunan otobüs duraklarında turnike sistemine geçildiğini ifade eden Başkan Altay, "Köyceğiz Yerleşkesi'nde bulunan otobüs duraklarında hayata geçirdiğimiz turnike sistemiyle öğrencilerimizin daha konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmasını sağlayacağız. Ayrıca bu sistem sayesinde biniş süreleri kısaltılırken otobüs hatları aynı turnikede birleştirildi. Böylece öğrencilerimizin alternatif hat tercihleri de kolaylaştırıldı. Hayırlı olsun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi'nde bulunan otobüs duraklarında kurulan turnike sistemi sayesinde ortalama 250 dakika daha az bekleme süresiyle daha az yakıt tüketimi ve 27.250 gram daha az karbondioksit salınımıyla çevreye katkı sağlanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, daha önce de şehir merkezinde yolcu trafiği yoğun olan bölgelerde turnike sistemine geçmişti.

(Sibel Elmas)

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