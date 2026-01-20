GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Pekyatırmacı: “Riskli binalar boşaltılacak, emlak vergisinde mevzuat dışı uygulama yok”

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Pekyatırmacı: “Riskli binalar boşaltılacak, emlak vergisinde mevzuat dışı uygulama yok”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2025 yılı değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Pekyatırmacı, riskli binalar, teleferik projesi ve emlak vergilerine yönelik kamuoyunda gündeme gelen konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

RİSKLİ BİNALARLA İLGİLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Demirci, Kemerli ve Nüve İş Merkezleri ile ilgili soruya cevap veren Başkan Pekyatırmacı, bu yapılarla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti. Pekyatırmacı, "Bu binalarla ilgili riskli bina çalışması yapılacağına dair tebligatlar bina sakinlerine iletildi. Güçlendirme yapılması için gerekli bildirimler yapılmasına rağmen şu ana kadar somut bir gelişme olmadı. Riskli bina tespiti yapılacak, risk olması halinde binalar boşaltılacak” dedi.

TELEFERİK PROJESİ İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Teleferik projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Pekyatırmacı, proje üzerinde çalışıldığını ifade ederek, "Teleferik projesi için iyi bir fizibilite çalışması yapmamız gerekiyor. Teknik ve ekonomik açıdan netlik kazandığında bu projeyi kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

EMLAK VERGİSİNDE MEVZUAT DIŞI BİR UYGULAMA YOK

Emlak vergilerinin zamlandığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Başkan Pekyatırmacı, uygulamaların tamamen mevzuat ve genelgeler çerçevesinde yapıldığını vurguladı. Pekyatırmacı, "Emlak vergileri komisyonda belirlenen rayiç bedeller üzerinden ve dört yılda bir güncellenerek hesaplanıyor. Rayiç bedellerde arsa ve bina değerleri en fazla üç katına kadar artırılabiliyor. Arsalarda emlak vergisi, arsa değerinin binde 6'sı oranında alınıyor. Yapılarda ise yapı niteliği esas alınıyor ve beyana göre işlem yapılıyor” dedi.

Vergi beyanlarının denetlendiğini de belirten Pekyatırmacı, "Sınıf değişikliği olan yerlerde bina değeri 2026 güncellemesine göre değerlendiriliyor ve yine üç kat sınırı aşılmıyor. Selçuklu'da bulunan 363 bin 268 binanın 49 bin 479'u emlak vergisinden muaf. Şehit aileleri, gazilerimiz, geliri olmayan vatandaşlarımız, sadece bir evi olan emekliler, ev hanımları ve işsizler bu muafiyet kapsamında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

(Meltem Aslan)

