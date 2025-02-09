SAGEM’den ailelere “çocuklarda sınırlar ve mahremiyet’’ semineri

Selçuklu Belediyesi tarafından aile yapısını korumak ve bireyler arası ilişkileri güçlendirmek için faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) bu noktada sürdürdüğü örnek çalışmalarla takdir topluyor. SAGEM’in uzman danışmanları tarafından ailelere yönelik olarak “Çocuklarda Sınırlar ve Mahremiyet“ konulu seminer düzenlendi.

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM), "Sağlıklı ilişkiler ve huzurlu aile için yanınızdayız” sloganı ile evlilik öncesi danışmanlık, aile hukuku danışmanlığı, aile ve çift danışmanlığı, manevi danışmanlık ve oyun terapisi konularında ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunuyor. Memnuniyet oluşturan bu hizmetleri ile aile ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayan merkez, bilinçli ebeveyn tutumlarının oluşması amacıyla da alanında uzman isimler tarafından eğitim seminerleri gerçekleştiriyor. Bu amaçla SAGEM Konferans Salonu'nda "Çocuklarda Sınırlar ve Mahremiyet" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Anne ve babalarıyla birlikte seminere gelen çocuklar oyun terapi alanında çeşitli aktivitelerle keyif dolu zaman geçirdiler.

Çocukların sağlıklı bir birey olarak büyüyebilmeleri için mahremiyet ve sınır koyma becerilerinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekilen seminerde bilinçli aile tutumuna yönelik önemli bilgiler aktarıldı. Ailelerin çocuklarına güvenli ve sevgi dolu bir ortamda sınır koyabilmeleri için dikkat etmeleri gereken unsurların da anlatıldığı programda çocuğa sınır koymanın gelecekte çocuğun sosyal hayattaki ilişkilerinde uyum sağlamasını kolaylaştıracağına dikkat çekildi. Programda çocuğun kişilik gelişiminde mahremiyet eğitiminin de büyük önem taşıdığının üzerinde durulurken çocuğa mahremiyet eğitiminin anne ve baba tarafından verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başkan Pekyatırmacı: "SAGEM ile aile yapısını güçlendirecek çalışmalar yürütüyoruz.''

Selçuklu Belediyesi olarak sağlıklı, bilinçli, mutlu ve huzurlu bir aile kurumunun oluşumuna destek olmayı önemli bir hedef olarak gördüklerini ve SAGEM ile bu doğrultuda önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı "Aile Yılı” olarak ilan edildi. Bizler de huzurlu bir toplumun ancak güçlü bir aile yapısı ile sağlanabileceğini düşünüyor ve bu doğrultuda "Güçlü Aile Güçlü Toplum” anlayışla çalışmalarımızı şekillendiriyoruz.

Yarınlara güvenle bakabilmenin, mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmanın temel şartının "Güçlü Aile Güçlü Toplum” anlayışından geçtiğini düşünüyoruz. Bu yüzden aile kurumunu önemsiyor ve SAGEM ile aile yapısını güçlendirecek çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda alanında uzman danışmanlarımız eşliğinde aile yapısını tehdit eden unsurların ve aile içerisindeki iletişim problemlerinin önlenmesine yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyoruz. Tabi tüm bu çalışmaların yanı sıra ailelere ve çiftlere yönelik aile içi iletişimi güçlendirme, sorunlara çözüm bulma ve hayata rehberlik edecek yeni bakış açıları kazanmak amacıyla hemşehrilerimizin yoğun katılımları ile farklı konularda eğitim semineri de düzenliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz seminerlerimizin aile bütünlüğü ve bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyor, emeği geçen danışmanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Seminerlere yoğun ilgi göstererek bizleri memnun eden vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Seminere yoğun ilgi gösteren vatandaşlarda, seminerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Selçuklu Belediyesi ve SAGEM'e desteklerden dolayı teşekkür etti.

(Sibel Elmas)