Selçuk Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 3 protokol imzalandı!

Selçuk Üniversitesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Üniversitenin bilimsel altyapısını ilk ve ortaöğretim öğrencilerine açan protokol ile siber suçlar ve akran zorbalığı gibi konularla ilgili eğitimler de verilecek,

İş birliği protokolünün imzalarını, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit attı.

Kurumlar arası iş birliğinin hem öğrenciler hem de akademisyenler için büyük önem taşıdığını ifade eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması, bölümleriyle ilgili sektörel bilgi ve birikime sahip olmaları, edindikleri teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilmeleri için teknik ve fiziki altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle, imzaladığımız protokollerle ülkemizin sosyal ve kültürel olarak gelişimine ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Hukuk Fakültesinin yürütücülüğünü üslendiği protokol, bünyesinde "adalet” alanı bulunan Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Meram Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Liselerinde uygulanacak. Okullarda 1 yıl süresince öğretim üyeleri tarafından akran zorbalığı, siber suçlar, internetin doğru kullanımı ve hukuki yükümlülükler başta olmak üzere güncel konularda seminerler verilecek. Ayrıca kütüphane söyleşileri, kariyer günleri ve hukuk kliniği uygulamaları yapılacak. Hukuk Fakültesi bünyesindeki öğrenci toplulukları da öğretim elemanları denetiminde lise öğrencileri için uygulamalı duruşma simülasyonları gerçekleştirecek.

Liselerde uygulamalı ve teorik dersler vereceklerini belirten Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Akbulut, "Amacımız, toplumun ve medyanın gündeminde olan birçok konuda çocuklarımıza ihtiyaç duyacakları doğru hukuki bilgileri vermek, yanlış bilinen hususların doğrusunu anlatmak, evlatlarımızı akran zorbalığından internet kullanımına kadar birçok konuda akademisyenlerimiz aracılığıyla bilinçlendirmek” dedi.

Hemşirelik Fakültesi tarafından yürütülecek protokol ile de öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik eğitim programlarının yapılması, okul aile iletişiminin güçlendirilmesi, fakülte öğrencilerinin örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yapacakları uygulamalar ile mesleki gelişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrencilere yönelik hazırlanan protokol ise özel yetenekli öğrencilerin Üniversitede AR-GE faaliyetlerine katılmasını, bilimsel ve sanatsal düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üreten, problem çözen ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanmasını amaçlıyor.

(Sibel Elmas)