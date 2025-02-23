Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Genç İletişimciler Yarışması’na damga vurdu!

​Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı’nın ortak girişimiyle 34’üncüsü düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 4 dal ve 14 kategoride gerçekleşen yarışmada 5 birincilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük olmak üzere 9 farklı ödülle, yarışmada en çok birincilik ve ödül alan fakülte oldu.

Her yıl iletişim fakültesi öğrencilerinin medya alanındaki niteliklerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nın 34'üncüsü gerçekleştirildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı tarafından organize edilen yarışmada dereceye giren öğrenciler, İstanbul'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. İletişim fakültesi öğrencileri yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı kategorilerinde toplam 14 farklı alt dalda yarıştı. Finale kalmayı başaran 18 üniversiteden 59 öğrenci, çeşitli dallarda ödül sahibi oldu. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 59 finalistin arasında 15 öğrencisiyle 9 farklı ödül alarak yarışmaya damgasını vurdu. EN ÇOK BİRİNCİLİK VE ÖDÜL ALAN FAKÜLTE "SELÇUK İLETİŞİM" OLDU "Haber ve Haber Araştırma", "Belgesel", "Radyo Haber Spikerliği", "Radyo Programcılığı", "Radyo Haberi", "İnternet Sitesi" ve "Dijital Medya Haberi" kategorilerinde toplamda 15 öğrencisiyle 9 ödül alan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 5 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük ile en çok birincilik ve ödül alan fakülte oldu. Yarışmada yer alan her daldan dereceye girmeyi başaran Selçuk İletişim, büyük başarı göstererek toplamda 9 ödülün sahibi oldu. Ödül alan öğrenciler ve projeleri şu şekilde: Görsel Dal, Belgesel kategorisinde Yusuf Demirli "Yolun Yarısında" adlı projesiyle birincilik ödülünün sahibi oldu. İnternet Yayıncılığı Dalı, Dijital Medya Haberi kategorisinde "Bombaların Ardından: Yüzlerce Yıllık Tahribat" haberiyle Fatma Gökçe Saygılı birincilik ödülü aldı. İnternet Yayıncılığı Dalı, İnternet Sitesi kategorisinde "Ya Olmasaydı" eseriyle Muhammed Furkan Yağız ve Selman Aydoğan birincilik ödülüne layık görüldü. Yazılı Dal, Haber ve Haber Araştırma kategorisinde "Doğanın Savaşla Mücadelesi" eseriyle Esra Oran üçüncülük ödülüne sahip oldu. İşitsel Dal, Radyo Programcılığı kategorisinde Büşra Dinçer ve Hatice Sude Turan "Adım Başı Gelenek" ile birincilik ödülünü alırken "Deniz Köpüğü" eseriyle finale kalan Nejlanur Belce ve Sudenur Özcan ikincilik ödülü aldı. İrem Ünüvar ve Pelin Girgin ise "Evrende Çocuk Sesleri" isimli çalışmalarıyla üçüncülük ödülünü kazandılar. İşitsel Dal, Radyo Haberi kategorisinde Dide Sena Bozkurt "Net Gündem" haberiyle birinci olurken İşitsel Dal, Radyo Haber Spikerliği kategorisinde yarışan Emrecan Aksoy, Hamza Doğan ve Nuh Rıza Demirkaya'nın birlikte çalıştığı "Yola Düşenler" eseriyse ikinci oldu. Kaynak: Haber Merkezi

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