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Selçuk Üniversitesinde Milli Teknoloji Atölyesi kuruluyor

Sibel Elmas
Muhabir
Selçuk Üniversitesinde Milli Teknoloji Atölyesi kuruluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan Millî Teknoloji Hamlesine katkı sunmak amacıyla Gençlik Vadisi Koordinatörlüğü adlı birim oluşturan Selçuk Üniversitesi bu alanda önemli bir adım daha atıyor. TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje kapsamında 30 milyon TL’lik bütçeyle Milli Teknoloji Atölyesi kuruluyor.

"Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, "Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, "Girişimcilik”, "Beşerî Sermaye” ve "Altyapı” olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan Millî Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temin edecek vizyonu belirliyor. Bu vizyon ile kritik teknoloji ve ürünleri millî imkânlarla tasarlama, geliştirme ve üretme kabiliyetinin en yüksek seviyeye taşınması hedefleniyor. 

Gençlerin bu alandaki projelerini desteklemek ve geleceğe emin adımlarla hazırlanmalarına imkân tanımak adına teknoloji alanındaki yatırımları önceleyen Selçuk Üniversitesi, önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. TÜBİTAK 4003-T Millî Teknoloji Atölyeleri Çağrısı kapsamında hazırlanan "Selçuk Üniversitesi Millî Teknoloji Atölyesi" adlı proje, TÜBİTAK tarafından kabul edilerek 30 milyon TL'lik bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK'ın belirlediği teknik standartlara uygun şekilde donatılarak öğrencilerin takım çalışması yapabileceği, projelerini geliştirebileceği modern bir ortam sunacak olan Millî Teknoloji Atölyesi, bölgedeki girişimcilere ve teknoloji meraklılarına da hizmet verecek.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Millî Teknoloji Atölyesi ile teknoloji ve inovasyon alanında öğrencilerin bilim ve teknoloji yarışmalarına katılımının artacağını belirtti. Yılmaz, "Selçuk Üniversitesi olarak Türkiye'nin savunma sanayisinden tarıma, uzay bilimlerinden sağlığa, eğitimden teknolojiye her alanda tam bağımsız bir ülke olması için her türlü desteği bugüne kadar verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Gençlerimizin yerli ve millî teknolojiye olan ilgisini artırmak, fikirlerini projeye dönüştürebilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber etmekten çekinmedik. TEKNOFEST başta olmak üzere birçok yarışmada öğrencilerimiz önemli başarılar elde ediyor. Biliyoruz ki geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, kendilerine imkân tanındığında Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada daha da güçlü kılacak projelere imza atacak” diye konuştu.

(Sibel Elmas)

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