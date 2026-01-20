Selçuklu’da 1 yılın özeti! Borç yok hizmet ve yatırım var

Selçuklu Belediyesi 2025 yılı değerlendirme toplantısı Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da katıldı. Toplantıda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede hayata geçirilen proje ve yatırımlarla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Başkan Pekyatırmacı, yaklaşık 700 bin nüfusa sahip Selçuklu'da en verimli ve en doğru hizmeti sunma gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, "Eğitimden sağlığa, sanattan spora her alanda hizmet standardını yükseltmek en büyük gayemizdir. Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Selçuklu 21. sıraya yükselmiştir” dedi.

"SELÇUKLU'YA EN VERİMLİ VE EN DOĞRU HİZMETİ GÖTÜRÜYORUZ”

2025 yılı içerisinde hayata geçirilen ve devam eden projelere değinen Başkan Pekyatırmacı, Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin kış döneminde tamamlanarak yaz dönemine yetiştirileceğini söyledi. Sille'de 2026 yılında turizme katkı sağlayacak fiziki yapılar ve karşılama merkezinin hayata geçirileceğini belirten Pekyatırmacı, Gevale Kalesi Projesi'nde de son aşamaya gelindiğini, restorasyonun tamamlanmasının ardından kalenin ziyarete açılacağını ifade etti.

Yazıt Mahallesi'nde mahalle külliyesi projesinin devam ettiğini aktaran Başkan, Paydana Mahallesi'nde yeni bir park alanının inşa edildiğini, Sille Baraj Parkı'na ise 2026 yılında yeni bir restoran kazandırılacağını söyledi. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde kafe ve restoran projelerinin de sürdüğünü dile getirdi.

"EĞİTİMDEN SPORA HER ALANDA HİZMET STANDARDINI YÜKSELTİYORUZ”

Eğitim ve spor yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Pekyatırmacı, Spor Lisesi ve Fen Lisesi'ndeki spor sahalarının tamamlandığını, Güzel Sanatlar Lisesi'nin ise bitirildiğini ve ikinci dönemde öğrencilerin hizmetine sunulacağını açıkladı. Kanyon Kafe'nin açıldığını, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Sağlıklı Hayat Merkezi'nin hayata geçirildiğini kaydetti.

Kütüphanelerden 774 bin 618 öğrencinin faydalandığını belirten Başkan Pekyatırmacı, 39 bin 320 öğrencinin atölye faaliyetlerine katıldığını söyledi. Teknosel Projesi kapsamında düzenlenen yarışmalara 567 takım ve 1071 yarışmacının katıldığını ifade eden Pekyatırmacı, projenin artık bir marka haline geldiğini vurguladı. Amatör kulüplerdeki sporcuların 2025 yılında 178 madalya kazandığını da sözlerine ekledi.

"YEŞİL DOKUYA VE ÇEVREYE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Yeşil dokuya büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Pekyatırmacı, 48 bin 473 fidanın toprakla buluşturulduğunu, 227 bin 743 metrekare alanın yeşil parka dönüştürüldüğünü söyledi. Sıfır Atık Belgesi alan Selçuklu Belediyesi'nin mobil atık getirme merkezleri, elektronik atık, pil ve atık kumbara projeleriyle hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladığını belirtti.

Aile Gelişim Merkezi ile ailelere hukuki ve iletişim alanlarında destek verildiğini aktaran Pekyatırmacı, aile sağlığı merkezlerinin hayırseverlerin katkılarıyla neredeyse her mahallede hizmete sunulduğunu ifade etti.

SELÇUKLU'NUN 421 SRSÇ VE EKİPMANI İLÇEYE HİZMETTE!

Selçuklu Kongre Merkezi'nin 4 milyon 790 bin ziyaretçiyi ağırlayarak şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkı sunduğunu, Tropikal Kelebek Bahçesi, park ve müzelerin ise 1 milyon 350 bin ziyaretçiyi misafir ettiğini söyleyen Pekyatırmacı, belediyenin 421 araç ve ekipmanla ilçeye hizmet verdiğini belirtti.

"KREDİ BORCUMUZ YOK''

Çiftçilere yönelik %50 hibeli tarım makinesi desteklerinin sürdüğünü ifade eden Başkan Pekyatırmacı, sokak hayvanları konusunda sorun kalmadığını, barınaklarda en iyi şartlarda bakım sağlandığını vurguladı. Kanuna aykırı yapılaşmaya izin verilmediğini, hobi bahçesi adı altında yapılan yapıların kaldırıldığını belirten Pekyatırmacı, "Kredi borcumuz yok. Öz kaynaklarımızla hizmet üretiyoruz. SGK'ya, vergi dairelerine ve piyasaya hiçbir borcumuz bulunmuyor” diyerek mali disiplinin altını çizdi.

