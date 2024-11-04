Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop Mekpan Panel’i ziyaret etti

​Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı’yı ziyaret ederek üretimi hakkında bilgi aldı.

Mekpan Panel'i ziyaretinde Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı 'ya kendilerini ağırladıklarından dolayı teşekkür ederek, " Konyalı firmalar üretimleriyle istihdamıyla güzel işler yapıyorlar. Bu firmalardan birisi olan Mekpan Panel' de ürettiği depreme ve yangına dayanıklı, güven ve çevreci ürünleriyle de yapılara bir değer katıyor. Bunun yanında ekonomiye ve istihdama da ciddi oranda katkı yapmasından dolayı da kutlarım. Bizi misafir ederek ağırladığı için Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı 'ya teşekkür ediyorum. Bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Mekpan Panel olarak, sektöre yön vermeye devam ediyoruz

Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı ziyaretlerine gelen Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'a ve Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'ya teşekkür ederek. Üretimleri ve sektördeki yerleri hakkında bilgi verdi.

13 yıldır Konya'da Mekpan Panel' in yatırmalarına devam ettiğini ve kapasite artırımıyla da sektöre yön verdiklerine dikkat çeken Celalettin Hakan Katırcı, "13 yıldır üretimimizi Konya OSB'de sürdürüyoruz. Yaptığımız teknolojik yatırımlarımızla ve üretim kapasitemizi artırarak sektörde üretim verimliliğinde ilk sıralarda yer alıyoruz. 65.000 m² alanda faaliyet gösteren tesislerimizde, yıllık 13 milyon 600 bin m² üretim kapasitesine sahip olup, Türkiye'de tek çatı altında en büyük panel üreticisi konumundayız. Sektörün en değerli üreticisi olma vizyonumuzla, bayilerimizin ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmaya odaklanıyoruz. Uzun ömürlü, depreme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve yüksek ısı yalıtım performansına sahip olan MEKPAN PANEL markalı, PUR-PIR dolgulu sandviç panellerimiz, spor tesislerinde, endüstriyel tesislerde, konteyner de, değirmen tesislerinde, hangarlarda, konutlarda, soğuk hava depolarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Enerji tasarrufunda önemli rol oynayan MEKPAN PANEL markalı sandviç panellerimiz, ısı ve su yalıtımı konusunda kesin çözümler sağlarken, depreme ve yangına dayanıklılığı ile güvenlidir. Diğer taraftan ürünleriniz sağladığı mimari estetik ile hayatı güzelleştiren, yapınıza değer katan, günümüzün en çevre dostu ürünlerindendir. Gelecek yıl yapacağımız yatırımlarımızla ve sağladığımız istihdamla şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

(Sibel Elmas)