Sıfır atık belgesi yenilenen ilk belediye Selçuklu Belediyesi oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi' kapsamında kamu kurumları içerisinde Türkiye'de ilk sıfır atık belgesine sahip belediye unvanına sahip olan Selçuklu Belediyesi, bu başarısını Sıfır Atık Belgesi yenilenen ilk belediye olarak taçlandırdı. Sıfır Atık yeterlilik şartlarının sağlanması neticesinde yenilenen Sıfır Atık Belgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Türkiye'ye Örnek Sıfır Atık Projeleri Hayata Geçirildi

Selçuklu Belediyesi olarak israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması ve etkin toplama sisteminin kurulması noktasında yürüttüklerini örnek çalışmaların meyvelerini aldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz koordinasyonunda çevre konusunda Türkiye'de iyi uygulama örneklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla çevre farkındalığını artırmak için kurduğumuz 'Çevre ve Sıfır Atık Meclisi' ile gelecek nesillere çevre bilincini aşılayacak çalışmalara imza atıyoruz. Yine Sıfır Atık uygulamaları kapsamında ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplarken, atık pilleri, atık elektrikli ve elektronik eşyaları, tekstil/giysi atıklarının yanı sıra atık ilaçları topluyoruz. 1 adet 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve 16 adet Mobil Atık Getirme Merkezi ile çalışma yürütürken sıfır atık ve iklim değişikliği konusunda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla ilçemizde yer alan okullarda, kurum ve kuruluşlarda, konutlarda ve iş yerlerinde eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Sıfır Atık Yönetim Sisteminin gelişmesi ve daha geniş kitlelere yayılması için hayata geçirdiğimiz 'Atık Kumbaram Projesi' ile de ilçenin 4 farklı noktasında sabit ve özel donanımlı 2 adet mobil araç ile pazar yerlerinde toplamda 16 farklı noktada vatandaşlarımız atıklarını ücreti karşılığında teslim edebiliyor. Kompost üretimi ile de faaliyet alanımızda topladığımız atıkları organik gübreye dönüştürerek ekonomik değer kazandırılırken, 'Elden Ne Gelirse Tiyatro Oyunu' ve 'Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor' Projesi ile okullarda çevre ve sıfır atık bilincinin oluşması, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakılması için çalışmalar yürütüyoruz. Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık konusunda sürdürdüğü örnek çalışmalar içerisinde yer alan 'Selçuklu 2. El Pazarı' Projesi ile de evlerde ihtiyaç fazlası olan eşyaların yeniden kullanılmasıyla aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak çevreyle ilgili her türlü konuyu gündemimizde tutarak, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Belediyemizin başarılı sıfır atık çalışmalarını belgeyle tasdik eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.