Sis Konya’yı yuttu! Sis faydalı mı, zararlı mı?

Kış ve ilkbahar aylarında Konya'da etkili olan sis zaman zaman ciddi sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Geçmiş yıllarda gözün gözü görmediği günlerin yaşandığı Konya'da sis ölümlü kazalara yol açabiliyor. Siste yolunu kaybedenler, kaybolanlar olabiliyor. Bir doğa olayı olan sis nedir, faydaları zararları nelerdir?

Sis nedir?

Sis, havanın yeryüzüne yakın yerlerde çeşitli meteorolojik koşullarla bağlantılı olarak yoğunlaşması sonucu oluşan bir doğa gerçeğidir. Havanın içerisindeki su buharı doyma noktası sıcaklığına yaklaşınca yoğunlaşarak havada asılı kalmaktadır. İçerisinde su damlacıkları bulunan bu hava kütlesi aynı zamanda yeryüzüne inmiş bulutlar şeklinde de tanımlanabilir.

Sis afet midir?

Sis görüş mesafesini kısıtlayan bir doğa olayıdır. Görüş mesafesinin 1 kilometrenin altına düşmesi durumu ‘sisli hava' olarak kabul edilmektedir. Zaman zaman görüş mesafesi 5-10 metrelere kadar düşebilmektedir. Bu durum ulaştırmada sıkıntılar oluşturup kazalara neden olduğundan can kayıpları yaşanabilmektedir. Hatta bazen onlarca aracın karıştığı ve çok sayıda insanın öldüğü sis vakaları gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla sis meteorolojik bir afet olarak da görülebilir.

Sisin faydaları nelerdir?

Sis genel anlamda halk arasında olumsuzluklarla bilinse de ciddi faydaları olan meteorolojik bir hadisedir. Sis içinde su buharı ve su damlacıkları bulundurmaktadır. Tarımın başkenti kabul edilen Konya ve benzer illerde sisin tarıma faydaları olmaktadır. Tarlaların yüzeyinde nemli bir hava ortamı oluşturması yüzeydeki bitkileri koruyucu özelik taşımaktadır. Bazı ülkelerde sis çeşitli teknik işlemlerle suya dönüştürülebilmektedir.

(Sibel Elmas)