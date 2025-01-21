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SON DAKIKA HAVA DURUMU | Konya’ya karla karışık yağmur geliyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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SON DAKIKA HAVA DURUMU | Konya’ya karla karışık yağmur geliyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını yayımladı. Buna göre Konya’da kar var mı, Konya’ya yağmur yağacak mı? Konya’nın hangi ilçelerinde kar bekleniyor? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya'nın merkez dahil 31 ilçesi için hava durumu verilerini paylaştı. Güncel Konya hava durumu verilerine göre Konya'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Konya'nın hangi ilçelerinde kar yağışı etkili olacak, Konya'da hava sıcaklığı düşecek mi? İşte Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu 

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Konya'ya karla karışık yağmur geliyor!

Meteoroloji verilerine göre 22 Ocak Çarşamba günü Konya'nın bazı ilçelerinde yağışlı hava etkisini gösterirken bazı ilçelerinde ise karla karışık yağmur görülecek. 

Konya'nın hangi ilçelerinde yağış bekleniyor?

Konya'nın Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Karatay, Ilgın, Kadınhanı, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu ,Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yağışlı hava bekleniyor. 

Konya'nın hangi ilçelerinde karla karışık yağış bekleniyor?

Konya'nın Beyşehir, Bozkır, Çeltik Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Karapınar, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak. 

23 Ocak Perşembe

Konya'da beklenen yağışlı ve karla karışık yağışlı havayla beraber gece hava sıcaklığı -6 derecelere kadar düşecek. Vatandaşların olası durumlara karşı tedbirli olmasında fayda var. 

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°

23 Ocak 2025 Perşembe Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°

24 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 7°

25 Ocak 2025 Cumartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

 

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