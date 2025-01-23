Torku Şekerspor sezon açılış yarışlarına damga vurdu!

Türkiye'nin bisiklet sporundaki gururu TORKU Şekerspor, 19-22 Ocak tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen Sezon Açılış Türkiye Bisiklet Yarışları'nda tüm kategorilerde derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı.
Bireysel ve takım kategorilerinde üstün başarı sergileyen TORKU Şekerspor, Genç erkekler kategorisinde adeta rakipsiz bir performans sergiledi.
Mehmet Mayda'nın yol yarışı, saate karşı ve genel klasman birincilikleri, takımın bu kategorideki hakimiyetini pekiştirdi. Haktan Ramazan Sayan ise kriteryum yarışında gösterdiği performansla kürsünün zirvesine çıkan diğer bir isim oldu.
Milli antrenör İsmail Uğurlu yaptığı açıklamada, "Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah uluslararası arenada da başarılarımız devam edecek ve TORKU Şekersporumuz daha da güçlenecek” diye konuştu.
TORKU ŞEKERSPOR'UN DERECELERİ
Genç Erkekler Kategorisi
Yol Yarışı: Mehmet Mayda, Altın madalya
Kriteryum: Haktan Ramazan Sayan, Altın madalya
Saate Karşı Yarışı: Mehmet Mayda, Gümüş madalya – Furkan Kılıç – Bronz madalya
Genel Klasman: Mehmet Mayda, Altın madalya
Takım Türkiye ikinciliği
U17 Kategorisi
Yol Yarışı: Vedat Emre Söker, Altın madalya ve Süleyman Şallı, Bronz madalya
Kriteryum: Mustafa Kemal Gündoğdu, Gümüş madalya
U17 Takım Türkiye Şampiyonluğu
U15 Kategorisi
Saate Karşı Yarışı: Muhammet Mustafa Makine, Bronz madalya
(Sibel Elmas)