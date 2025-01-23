Torku Şekerspor sezon açılış yarışlarına damga vurdu!

Alanya’da düzenlenen Sezon Açılış Türkiye Bisiklet Yarışları’nda tüm kategorilerde derece elde eden TORKU Şekerspor, yarışmanın dikkat çeken takımı oldu.

Türkiye'nin bisiklet sporundaki gururu TORKU Şekerspor, 19-22 Ocak tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen Sezon Açılış Türkiye Bisiklet Yarışları'nda tüm kategorilerde derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Bireysel ve takım kategorilerinde üstün başarı sergileyen TORKU Şekerspor, Genç erkekler kategorisinde adeta rakipsiz bir performans sergiledi.

Mehmet Mayda'nın yol yarışı, saate karşı ve genel klasman birincilikleri, takımın bu kategorideki hakimiyetini pekiştirdi. Haktan Ramazan Sayan ise kriteryum yarışında gösterdiği performansla kürsünün zirvesine çıkan diğer bir isim oldu.

Milli antrenör İsmail Uğurlu yaptığı açıklamada, "Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah uluslararası arenada da başarılarımız devam edecek ve TORKU Şekersporumuz daha da güçlenecek” diye konuştu.

TORKU ŞEKERSPOR'UN DERECELERİ

Genç Erkekler Kategorisi

Yol Yarışı: Mehmet Mayda, Altın madalya

Kriteryum: Haktan Ramazan Sayan, Altın madalya

Saate Karşı Yarışı: Mehmet Mayda, Gümüş madalya – Furkan Kılıç – Bronz madalya

Genel Klasman: Mehmet Mayda, Altın madalya

Takım Türkiye ikinciliği

U17 Kategorisi

Yol Yarışı: Vedat Emre Söker, Altın madalya ve Süleyman Şallı, Bronz madalya

Kriteryum: Mustafa Kemal Gündoğdu, Gümüş madalya

U17 Takım Türkiye Şampiyonluğu

U15 Kategorisi

Saate Karşı Yarışı: Muhammet Mustafa Makine, Bronz madalya

(Sibel Elmas)