TÜGİK Genel Kurulu’nda Konya rüzgârı

Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurulu, Cumhurbaşkanımız Sayı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 22 Ocak 2026 tarihinde Ankara JW Marriott Hotel’de gerçekleştirildi.

İş dünyasının devlerini buluşturan bu önemli organizasyona Konya ve çevre ilçelerin iş dünyası temsilcileri çok güçlü bir katılım sağladı. Genel kurula TÜGİKKONYAGİAD Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Gülvezir Korkmaz, TÜGİKKULUGİAD Başkanı Turgut Korkmaz, TÜGİKÇUMRAGİAD Başkanı Edip Batumlu, TÜGİKCİHANBEYLİGİAD Başkanı Halit Yıldırım ve bölge delege üyeleri tam kadro katılım sağlayarak Konya iş dünyasının gücünü Ankara'da temsil etti.

Genel kurulda iş dünyasına seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGİK'in bünyesindeki 6 federasyon, 60 dernek ve 500 farklı sektörü temsil eden 10 bine yakın üyesiyle Türkiye'nin en kapsamlı sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çekti. Bu devasa yapının üretim ve ihracat odaklı yeni iş birlikleriyle ekonomiye büyük hizmetlerde bulunacağına inandığını belirten Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine bu güçlü çatıyla omuz omuza ilerleyeceklerini vurguladı. 16 yıl boyunca başkanlık görevini başarıyla yürüten Erkan Güral'a teşekkür eden Erdoğan, konfederasyonun genç girişimcilere sunduğu rehberliğin ülke geleceği için taşıdığı kritik öneme değindi.

Erkan Güral ise yaptığı konuşmada; 16 yıl önce tatlı bir rekabet ve üyelerin teveccühü ile başlayan bu yolculuğun, bugün 10 bine yakın üyeden oluşan dev bir aileye dönüşmesinden duyduğu gururu ifade etti. Konuşmasında camiayla kurduğu sarsılmaz bağlara değinen Güral, "Camiayı tanıdıkça kucaklaştık, kucaklaştıkça dostluğumuzu ve ticaretimizi büyüttük. İllerimizde ve ilçelerimizde bulunan derneklerimizin faaliyetlerini birleştirmek, bölgesel toplantılar yapmak suretiyle hep beraber çok önemli işlere imza attık. Hafızalarımızda acısıyla tatlısıyla, hüzün ve mutlulukla dolu sayısız hatıra biriktirdik. Süreçleri hep birlikte yönettik," dedi.

Görev süresi boyunca hayata geçirilen projelere de vurgu yapan Güral, "Yastık altındaki altınlardan, terörün en yoğun olduğu dönemde Güneydoğu'ya yaptığımız 'Beyaz Mendil' ziyaretlerine kadar her çalışmamızda yanımızda siz vardınız. Sizler olduğunuz için bizler olduk, bir bütün olup güç olduk. Ülkemiz ve bölgelerimiz için hem ekonomik hem sosyal anlamda neler yapabileceğimizi hep birlikte tartıştık. Dile kolay, 16 yıl geçti ve nasip bugünmüş. Bu bir veda değil, bir teşekkür konuşmasıdır. Şu an hiç buruk değilim çünkü sizlerle her zaman beraber olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanarak bayrağı H. Arda Yurtsever'e devretti. Büyük bir vefa örneğinin sergilendiği kurulda, Erkan Güral'a hizmetlerinden dolayı "Onursal Başkanlık" unvanı takdim edildi.

Yeni dönemin belirlendiği seçimlerde TÜGİKKONYAGİAD Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Gülvezir Korkmaz, TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu Konseyi Asil Üyeliğine, TÜGİKKONYAGİAD Yönetim Kurulu Üyelerimiz İbrahim Kayhan ve Nihat Ekmekci TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu Konseyi Yedek Üyeliğine seçilerek yeni dönemde görev alacak isimler arasında yerlerini aldılar.

Kaynak: Haber Merkezi