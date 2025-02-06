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TÜİK’ten Konya SMMMO’ya ziyaret

Sibel Elmas
Muhabir
TÜİK’ten Konya SMMMO’ya ziyaret

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Sn. Abdullah Yüksel, TÜİK Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanı Sn. Cihat Erce İşbaşar, TÜİK Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sn. Hakan Yurttutan ve TÜİK Konya Bölge Müdürü Sn. Muammer Kubaloğlu, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı (SMMMO) ziyaret etti.

Oda Başkanı Abdil Erdal ve Oda Sekreteri Halil Bıçakçı'nın ev sahipliği yaptığı ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak mesleki konular, istatistiksel çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Abdil Erdal, TÜİK heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. 

 

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