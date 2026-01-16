GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Türkiye’de ilk olan yöntemle inşa edildi! Konya Marangozlar kavşağı hizmete hazır

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye’de ilk olan yöntemle inşa edildi! Konya Marangozlar kavşağı hizmete hazır
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara Yolu-Adana Çevreyolu kesişiminde bulunan Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda yürüttükleri yenileme çalışmalarının tamamlanarak kavşağın yan yollarıyla birlikte eksiksiz olarak hizmet vermeye başladığını söyledi. Başkan Altay, “Yonca bağlantılarının da tamamlanmasının ardından köprümüz 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş, artı 1’er şerit ayrılma ve katılma şeridi olacak şekilde hizmet vermeye başladı. İnşaat sürecinde gösterdikleri sabır ve anlayış için hemşehrilerime teşekkür ediyor, yenilenen kavşağın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda yürüttüğü yenileme çalışmalarını tamamlayarak köprülü kavşağı yan yollarıyla birlikte tamamen trafiğe açtı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla hayata geçirdikleri Marangozlar Köprülü Kavşağı'nın şehrin önemli ulaşım projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Daha önce trafiğe açtıkları alt kısım ve üst kısımdan sonra yan yollarda yürüttükleri çalışmaları da tamamladıklarını ve köprülü kavşağın eksiksiz bir şekilde hizmet vermeye başladığını kaydeden Başkan Altay, "Yonca bağlantılarının da tamamlanmasının ardından köprümüz 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş, artı 1'er şerit ayrılma ve katılma şeridi olacak şekilde hizmet vermeye başladı. Çevre düzenleme çalışmalarını ise sürdürüyoruz. İnşaat sürecinde gösterdikleri sabır ve anlayış için hemşehrilerime teşekkür ediyor, yenilenen Marangozlar Köprülü Kavşağı'nın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE İLK OLAN BİR YÖNTEMLE İNŞA EDİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Yolu ile Adana Çevreyolu kesişiminde yer alan ve Konya'nın yoğun trafik akslarından biri olan Marangozlar Köprülü Kavşağı'nı tünel mantığıyla inşa etti. Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntemle hayata geçirilen kavşakta, çelik parçalar fabrikada bükülmüş olarak geldi ve inşaat alanında birleştirilerek basınç kuvvetiyle çalışan bir sistemle inşa edildi. 

BİSİKLET VE YAYA YOLLARI İÇİN TÜNELLER, KAR VE BUZ ENGELLEME SİSTEMLERİ

Bisiklet ve yaya yolları için de tünellerin oluşturulduğu köprülü kavşakta aynı zamanda kar ve buz engelleme sistemleri yapılırken; yonca kollarıyla katılım ve ayrılma şeritleri de standartlara uygun hale getirildi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

