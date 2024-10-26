Uluslararası İngilizce Eğitimi 4 gün boyunca Necmettin Erbakan Üniversitesinde konuşulacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde NEÜ ve Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile 25-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 10. GLOBELT (Uluslararası İngilizce Öğretimi ve Öğrenimi Konferansı) ve 8. GLOBELTS’in (Uluslararası Eğitim, Teknoloji ve Bilim Konferansı) açılış programı düzenlendi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, ABD Büyükelçiliği Eğitim Ateşesi John R. Silver ve ekibi, Hacette Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici ve ekibi, NEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Tasa, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Ev sahibi olarak programın açılış konuşmasını gerçekleştiren NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, dil biliminin çok önemli bir bilim dalı olduğunu ifade ederek, "İletişimde mesajın kaynaktan alıcıya ulaşması noktasında dil şifrelenmiş bir araçtır. Şifreleme kısmının nasıl olduğu ve alıcı tarafından da nasıl çözüldüğü dil biliminin temelini oluşturur. 25-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4 günlük konferans dizisinde bu konular hakkında detaylı, derinlemesine bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek. İngilizce eğitiminin önemi günümüzün küreselleşen dünyasında oldukça büyük. İngilizce sadece bir dil olmaktan öte, bir iletişim aracı, bilgiye ulaşmanın bir yoludur. İngilizce öğretmenlerini eğitmek ise günümüzün küreselleşen dünyasında, İngilizce dilinin öneminin giderek arttığı bu çağda daha da önem taşımaktadır. İyi yetişmiş bir İngilizce öğretmeni, öğrencilerin dil becerilerini en etkili şekilde geliştirmesine ve bu sayede geleceğe daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olacaktır. Kaliteli eğitim, öğrenci başarısı, küresel vatandaşlık, teknolojik gelişmelerle uyum, mesleki gelişim ve öğrenci motivasyonu gibi konular bu sempozyumda detaylı olarak değerlendirilecektir. Bizler yabancı dil eğitimi olarak İngilizce öğretmenlerini yetiştirmek, eğitim programlarını daha kaliteli hale getirmek ve İngiliz dili eğitimini Avrupa standartlarına ulaştırmak için buradayız. Bu konularda yapılan araştırmaların büyük önem taşıdığını biliyoruz. 10. GLOBELT ve 8. GLOBELTS Konferanslarının düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlerimize teşekkür ediyor, sempozyumun başarılı şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum” dedi.

ABD Büyükelçiliği Eğitim Ateşesi John R. Silver ve Hacette Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici de, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler vererek, konferanslar için başarı temennisinde bulundular.

(Mustafa İlker Şen)