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Vali Akın Ereğli İlçesini ziyaret etti

Sibel Elmas
Muhabir
Vali Akın Ereğli İlçesini ziyaret etti
Vali İbrahim Akın, ilçe ziyaretleri kapsamında Ereğli ilçesini ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, ilk olarak Ereğli Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Oğuz Cem Murat ve Kaymakamlık birim amirleri ile ilçede devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile ilçe halkının güven ve huzuruna yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Akabinde, Kaymakamlıkta muhtarlarla bir araya gelerek Muhtarlar Toplantısı gerçekleştiren Vali Akın, muhtarların mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Ereğli Belediyesini ziyaret eden Vali Akın, Başkan Ümit Akpınar'dan Belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler ile ilgili bilgi aldı.

Belediye ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülen Tarihi Rüstem Paşa Kervansarayı'nda incelemelerde bulunan Vali Akın, bünyesindeki kütüphanede öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Daha sonra, ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Akın, esnafla sohbet ederek hayırlı bol kazançlar temennisinde bulundu.

Ardından sonra Ereğli Şehit Aileleri Derneğini ziyaret eden Vali Akın, burada dernek yetkilileri ile bir araya gelerek derneğin ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 

Vali Akın, daha sonra Ereğli  Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz ve Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı/Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Coşkun'u ziyaret etti.

Vali Akın'dan Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezine ziyaret

Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezini ziyaret eden Vali Akın, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür V./1. Sınıf Emniyet Müdürü Yalçın Kaya'dan eğitim merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Akın, polis adayı öğrencilerle bir araya geldi.

Vali İbrahim Akın, son olarak Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek Müdür Yıldıray Özbay'dan yapılan pancar işleme aşamaları ve şeker üretim süreci hakkında bilgi aldı.
 

(Sibel Elmas)

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