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Vali Akın ve Başkan Altay Konyalıların kandil bereketine ortak oldu

Sibel Elmas
Muhabir
Vali Akın ve Başkan Altay Konyalıların kandil bereketine ortak oldu
Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sultan Selim Camii’nde Konyalıların Regaip Kandili coşkusuna ortak oldu.

Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Regaip Kandili'nde Sultan Selim Camii'nde Konyalılarla bir araya geldi.

Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı müstesna bir geceyi Konyalılarla birlikte ihya etmenin hazzını yaşadıklarını belirten Başkan Altay,

"Sayın Valimizle birlikte Sultan Selim Camii'nde hemşehrilerimizle buluşarak dualarımızı birlikte semaya yükseltmenin mutluluğunu yaşadık. Birlik ve beraberlik içerisinde böylesine özel günleri ihya etmek kardeşlik bağlarını daha da güçlendiriyor. Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin başta tüm dünya ve insanlığa için barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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