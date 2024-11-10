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Yeni nesil şehir kütüphanesi! Konya’da okurların ve ders çalışanların buluşma noktası

Sibel Elmas
Muhabir
Yeni nesil şehir kütüphanesi! Konya’da okurların ve ders çalışanların buluşma noktası
Kütüphaneciliğe farklı bir başlık açan Selçuklu Belediyesi Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, içerisinde bulundurduğu donatılar ve tüm konforuyla okurlar ve ders çalışanlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kütüphane açıldığı günden bu yana 743 bin 855 kişi tarafından ziyaret edilerek bu  yoğun ilgiyi korudu.

Türkiye'de kütüphanecilikte bir marka olan Selçuklu Belediyesi Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile marka değerini artırmaya devam ediyor. Farklı tasarım ve birçok kullanım alanına sahip olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi her yaşa hitap eden yapısıyla misafirlerini ağırlıyor. Bosna Hersek Mahallesi'nde öğrencilerin kolay ulaşım noktasında yer alan kütüphane sosyal donatıları ile de kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap veriyor.

Yıl boyunca öğrencilerden yoğun ilgi gören Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi; bünyesinde yer alan çocuk kütüphanesi ile birlikte 51 bin 970 üye sayısına ulaştı. Açıldığı günden bu yana 743 bin 855  kişi tarafından ziyaret edilerek kitapseverler için önemli bir kaynak sağlayan merkezde, 9 bin 730'u Yeni Nesil Çocuk Kütüphanesi, 48.385'i diğer kitaplar olmak üzere toplam 58 bin 115k itap bulunuyor.

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkan kütüphane sadece sunduğu özel ortam ve renkli tasarımı ile değil sosyal, kültürel ve eğitim programları ile de öğrencilerin kariyer yaşamlarına destek oluyor. Öğrencilere ev ve okullarından sonra 3.Mekan olarak kendilerini rahat hissettiren kütüphane 4-6 yaş grubu çocuklara da yüz boyama, Hacıvat-Karagöz gibi eğlenceli etkinlikler düzenliyor.

Başkan Pekyatırmacı: "Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan önemli bir marka"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleceğin teminatı gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamak için var güçleriyle gayret ettiklerini belirterek, "Eğitime yaptığımız yatırımlar son derece kıymetli. Bu alanda da gençlerimizin donanımlarını artırmak adına kütüphanelerin ayrı bir önemi bulunuyor. Bu kapsamda Bosna Hersek Mahallemize kazandırmış olduğumuz Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz de içerisindeki etüt merkezi, kütüphane, grup çalışma salonları, toplantı salonları, derslikler ve sosyal alanlarla öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan önemli bir marka haline gelen kompleks. Kütüphanemiz açıldığı günden bu yana her yaştan insanımız tarafından  oldukça ilgi görüyor ve bu durum bizi de oldukça mutlu ediyor. Öğrencilerimizin buradan en iyi şekilde istifade etmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız.Onların eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri ve kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. 

(Sibel Elmas)

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