2025 Miraç Kandili ne zaman, Hangi gecede? Miraç Kandil’inde oruç tutulabilir mi?

2025 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili, milyonlarca Müslüman tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu mübarek geceyi ibadet ve dua ile değerlendirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimine göz atıyor. Peki, Miraç Kandili bu yıl hangi tarihe denk geliyor? Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? Detaylar haberimizde...

Müslümanlar için büyük manevi önemi olan kandil geceleri, dua ve ibadetlerle ihya edilir. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Miraca yükseldiği geceyi simgeliyor.

2025 Miraç Kandili hangi tarihte?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek. Müslümanlar, bu özel geceyi dualar ve ibadetlerle ihya etmek için hazırlıklarını yapmaya başladı.

Miraç Kandil'inde oruç tutulabilir mi?

Miraç Kandili'nde, farz ve nafile ibadetlere ağırlık verilmesi alimler tarafından önerilmektedir.

Bu geceye özel bir ibadet olan oruç, nafile olarak tutulabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde, "Recep ayında oruç tutan bir kimseye Allah, üç büyük lütuf verir: Geçmiş günahlarını affeder, kalan ömrünü korur ve mahşer gününde susuzluktan emin kılar," demiştir.

Kur'an-ı Kerim'de Miraç Kandil'inde oruç tutmak farz olarak belirtilmemiş olsa da, bu mübarek gecede nafile oruç tutmak çok sevaplı bir ibadet olarak kabul edilmektedir. Bu gecede oruç tutmak isteyen herkes, bu ibadeti yerine getirebilir.

Hayırlı, bereketli bir Miraç Kandili dileriz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi