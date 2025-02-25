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5 FARKLI CEVAP: Düzenli Aralıklarla Yapılan Tekrar Uyum Nedir?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
5 FARKLI CEVAP: Düzenli Aralıklarla Yapılan Tekrar Uyum Nedir?

Bulmacalarda bazı soruların birden fazla cevabı olabilir. Özellikle kelime oyunları ve bulmacalarda sıkça karşılaşılan "Düzenli aralıklarla yapılan tekrar ve uyum nedir?" sorusu, farklı cevaplarla çözülebilmektedir. Peki, bu soruya karşılık gelen kelimeler nelerdir? Kaç harften oluşurlar? İşte, bu sorunun farklı yanıtlarını sizler için derledik.

Dört Harfli Cevaplar

Bu sorunun dört harfli tek bir cevabı bulunmaktadır:

  • Ritm

Beş Harfli Cevaplar

Beş harften oluşan ve bu soruya karşılık gelebilecek üç farklı kelime vardır:

  • Ritim
  • Tempo
  • Ahenk

Yedi Harfli Cevaplar

Bu soruya yanıt olarak verilebilecek yedi harfli kelime ise şudur:

  • Düzenli

Bulmacalarda, kelimelerin bağlamına ve harf sayılarına göre en uygun cevabı seçerek doğru çözüme ulaşabilirsiniz. Eğer harf sayısına göre eşleşen başka kelimeler de varsa, sorunun bütününe dikkat ederek en uygun yanıtı bulabilirsiniz.

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