5 FARKLI CEVAP: Düzenli Aralıklarla Yapılan Tekrar Uyum Nedir?

Bulmacalarda bazı soruların birden fazla cevabı olabilir. Özellikle kelime oyunları ve bulmacalarda sıkça karşılaşılan "Düzenli aralıklarla yapılan tekrar ve uyum nedir?" sorusu, farklı cevaplarla çözülebilmektedir. Peki, bu soruya karşılık gelen kelimeler nelerdir? Kaç harften oluşurlar? İşte, bu sorunun farklı yanıtlarını sizler için derledik.
Dört Harfli Cevaplar
Bu sorunun dört harfli tek bir cevabı bulunmaktadır:
Ritm
Beş Harfli Cevaplar
Beş harften oluşan ve bu soruya karşılık gelebilecek üç farklı kelime vardır:
Ritim
Tempo
Ahenk
Yedi Harfli Cevaplar
Bu soruya yanıt olarak verilebilecek yedi harfli kelime ise şudur:
Düzenli
Bulmacalarda, kelimelerin bağlamına ve harf sayılarına göre en uygun cevabı seçerek doğru çözüme ulaşabilirsiniz. Eğer harf sayısına göre eşleşen başka kelimeler de varsa, sorunun bütününe dikkat ederek en uygun yanıtı bulabilirsiniz.
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