Diyarbakırlılar, 24 yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı rahmetle anıyor. “Gaffar Baba“ olarak bilinen Okkan, halkla kurduğu güçlü bağlar ve güvenlik alanındaki başarılı çalışmalarıyla hatırlanıyor. Peki Ali Gaffar Okan kimdir? Şehit Gaffar Okan neden öldü? Detaylar haberimizde...

Ali Gaffar Okkan, 24 Şubat 1952'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelmiş ve Türk Emniyet Teşkilatı'nda 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapmış bir polis şefidir. Polis Koleji'nden 30 Eylül 1970'te, Polis Akademisi'nden ise 29 Eylül 1973'te mezun oldu.

İlk görevi olarak İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne komiser yardımcısı olarak atanan Okkan, farklı birimlerdeki görevlerinin ardından 1983 yılında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı.

İki yıl sonra, başarılı performansının ardından şube müdürlüğüne terfi etti.

Görev süresi boyunca, özellikle Hizbullah ve PKK terör örgütlerine karşı etkin operasyonlar yürütmüş, aynı zamanda güvenlik güçlerinin halka şefkat ve nezaketle yaklaşmasını teşvik eden bir yönetim anlayışı benimsemiştir.

Ali Gaffar Okkan nasıl öldü?

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001'de saat 17:40 civarında makamından ayrılarak Valilik binasına doğru hareket ederken, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürülerek silahlı saldırıya uğrayarak şehit oldu.

Bu hain saldırıda, Okkan ile birlikte polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da hayatlarını kaybetti.

"Gaffar Baba" olarak anılıyordu

Diyarbakırlılar, 24 yıl önce hain bir saldırı sonucu şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı rahmetle anıyor. Görev süresi boyunca Diyarbakır halkının takdirini kazanan ve kalbinde iz bırakan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, her yıl kentte düzenlenen çeşitli anma etkinlikleriyle hatırlanıyor.

Okkan, sadece meslek hayatındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda halkla kurduğu güçlü bağlarla da Diyarbakır'ın hafızasında önemli bir yer edinmiştir.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi