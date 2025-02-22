Alice in Borderland 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak? Yeni Açıklama Geldi!

Japon yapımı Alice in Borderland dizisi Netflix’in tüm dünyada seyredilen bir dizi oldu. İlk iki sezonu ekrana gelen Alice in Borderland’ın 3’üncü sezonu merakla bekleniyor. 3’üncü sezon tarihi hakkına yeni bilgi geldi.

Netflix'in dünya çapında büyük bir ilgiyle izlenen Japon yapımı dizisi Alice in Borderland, 3. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. İlk iki sezonu büyük bir beğeni toplayan dizinin, merakla beklenen 3. sezonunun çıkış tarihi hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Alice in Borderland Konusu

Alice in Borderland, normal hayatlarını sürdüren bir grup insanın, bir anda ölüm-kalım savaşı verecekleri ölümcül oyunlara katılmalarını konu alıyor. Dizi, gerilim, aksiyon ve psikolojik unsurlarla dikkat çekiyor ve Uzakdoğu yapımlarının en popüler örneklerinden biri haline geldi.

Alice in Borderland 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin ilk sezonu 2020, ikinci sezonu ise 2022 yılında yayınlanmıştı. 3. sezonu ise uzun süredir bekleniyordu. Netflix, Alice in Borderland 3. sezonunun 2025 yılında yayınlanacağını duyurmuştu, ancak kesin tarih hakkında bir bilgi verilmemişti.

Ardından, Arisu karakterini canlandıran Kento Yamazaki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, dizinin 3. sezonunun 2025 yılının Eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Hayranları için heyecan verici bir gelişme olan bu açıklama, Alice in Borderland takipçilerini sabırsızlıkla bekledikleri yeni sezon için hazırlıklı hale getirecek.