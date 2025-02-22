Berlin 2. Sezon Ne Zaman? Berlin 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Netflix’in popüler dizisi Berlin, ikinci sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. La Casa de Papel evreninde geçen dizi, ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. Peki, Berlin 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Berlin 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu mu?

Daha önce 2025 yılında yayınlanacağı açıklanan Berlin 2. sezonu için geri sayım başladı. Netflix, 28 Ocak'ta yaptığı duyuruda dizinin yeni sezonunun "Çok Yakında” başlayacağını belirtti. Kesin tarih açıklanmamış olsa da dizinin 2025 yılında Netflix'te yayınlanacağı netleşti.

Berlin Dizisinin Konusu

Berlin, La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakterinin geçmişine odaklanıyor. Pedro Alonso'nun hayat verdiği Berlin, yeni soygun planlarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. İlk sezonda, Paris'te ekibiyle birlikte büyük bir soygun gerçekleştiren Berlin, hem aksiyon dolu hem de duygusal sahneleriyle dikkat çekmişti.