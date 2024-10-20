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KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Geleneksel sanatlar Konya’da hayat buluyor!

Sibel Elmas
Muhabir
Geleneksel sanatlar Konya’da hayat buluyor!
Karatay Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde yürütülen “Geleneksel Sanat Kursları” projesi devam ediyor. Proje kapsamında atölye çalışmasına dahil olan kursiyerlere, cam sanatının en sevilen tekniklerinden biri olan açık alevde şekillendirme tekniğini deneyimleme fırsatı sunuldu.

Konya ve Karatay'ın kültür ile sanat hayatına katkı sunan projelerle bugüne kadar önemli işlere imza atan Karatay Belediyesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde yürütülen "Geleneksel Sanat Kursları” projesine yeni bir halka daha ekledi. 

GELENEKSEL SANATLAR KARATAY'DA HAYAT BULUYOR

Bu kapsamda Konya'da cam sanat atölyesinde mesleğini gençlere aktaran Semra Tüfekçi, Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde; Cam Sanatı Atölyesi projesini hayata geçirdi. 

Karatay Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen atölye çalışmasına katılan kursiyerler; cam sanatının en sevilen tekniklerinden biri olan açık alevde şekillendirme tekniğini deneyimleme fırsatı bulurken; bu sanatla ilgilenen, gelecekteki mesleğinin bu olmasını isteyenlere de önemli bir fırsat sunulmuş oldu.

OLDUKÇA DA KÖKLÜ VE GELENEKLİ BİR EL SANAT DALI

Cam sanatının özel bir alan olduğuna vurgu yapan Cam İşleme Sanatçısı Semra Tüfekçi, bu sanatın oldukça köklü ve gelenekli bir dal olduğuna vurgu yaptı. 

Semra Tüfekçi; "Oldukça eğlenceli bir alan ve beynin her iki tarafını çalıştırıyor. Bu işi yaparken aklınızda hiçbir dert veya tasa kalmıyor. Tamamen o işe odaklandığınız için oldukça keyifli bir sanat dalı. İstanbul Topkapı Sarayı'nın kayıtlarında cam işleme sanatçılarına rastlıyoruz, onlara yaptıkları işler karşılığında belirli ücretlerin ödendiğine dair bilgi ve belgeler var. Dolayısıyla cam işleme, oldukça da köklü ve gelenekli bir el sanat dalıdır. Bu dalın unutulmaması adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda bizleri destekleyip kursiyerlerle buluşturan Karatay Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.  
 

(Sibel Elmas)

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