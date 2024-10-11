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Kötü Kan final mi yapıyor? Kötü kan neden final yapıyor?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Kötü Kan final mi yapıyor? Kötü kan neden final yapıyor?

Kötü Kan final yapacak iddiaları, dizinin yakın takipçilerini derinden üzdü. TV yazarı Birsen Altuntaş'ın haberine göre NTC Medya tarafından Now TV için hazırlanan dizi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadığı için 6. bölümüyle ekranlara veda etme kararı aldı.

KÖTÜ KAN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

 

Dizinin cuma akşamları yayınlanması, diğer popüler dizilerle olan rekabeti zorlaştırdı ve izleyici kitlesi yeterli seviyeye ulaşamadı. Bu nedenle yapımcılar, dizinin erken final yapmasını kararlaştırdı​.

Dizinin 11 Ekim Cuma günü final yapması bekleniyor.

KÖTÜ KAN DİZİSİ KONUSU NEDİR? 

Kötü Kan dizisi, eski bir polis memuru olan Kartal'ın (Ertan Saban) hayatını ele alır. Kartal, gece kulübünde güvenlik müdürü olarak çalışır ancak tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde girdi. Dizide, güçlü aile bağları, ihanet ve intikam gibi temalar işlenir. 

KÖTÜ KAN OYUNCULARI KİMLER? 

Kötü Kan dizisinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban (Kartal) ve Damla Sönmez (Nazan) başrolde yer aldı. Ayrıca Hüseyin Av ni Danyal (Fevzi Kaya), Levent Ülgen (Burhan Karaoğlu), Savaş Özdemir (Metin) ve Zafer Algöz (Muzaffer) kadroda yer alan diğer isimler arasındadır.  

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