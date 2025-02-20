TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, hükümet ve yargı sistemine eleştirilerin yönetildiği genel kurul nedeniyle soruşturma açıldı. Peki Mehmet Ömer Arif Aras kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından 13 Şubat'ta gerçekleştirilen genel kurulda, hükümete yönelik özellikle eğitim ve yargı alanlarındaki eleştirilerde bulunuldu. Ardından, söz konusu eleştiriler üzerine bir soruşturma başlatıldı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan polis eşliğinde adliyeye götürüldü. "Yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilen Aras ve Turan, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mehmet Ömer Arif Aras kimdir?

Aynı zamanda QNB Bank Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Ömer Arif Aras, 8 Kasım 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

1975 yılında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Aras, yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD'nin Syracuse Üniversitesi'nde tamamladı. 1984-1987 yılları arasında Ohio State Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

1984 yılında Citibank'ta kariyerine başlayan Aras, 1987 yılında Yapı Kredi Bankası'nda Menkul Kıymetler Merkezi Bölüm Başkanı olarak görev almaya başladı.

Ekim 1987'de Hüsnü Özyeğin'le birlikte Finansbank'ın kuruluşunda yer alan Aras, 1987-1989 arasında Genel Müdür Yardımcısı, 1989-1995 arasında Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra bankanın yönetim kuruluna girdi.

1989-2006 yılları arasında Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Aras, Finansbank'ın 2006'da National Bank of Greece'e satılmasının ardından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2010 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak Finansbank ve iştiraklerinin yönetiminin grup CEO'su oldu.

2008 yılında National Bank of Greece'in Yürütme Kurulu'na seçilen Ömer Aras, burada Güneydoğu Avrupa'daki iştiraklerden sorumlu oldu.

2003-2007 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği yapan Aras, 2015 yılında ise Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2016 yılında Qatar National Bank (QNB), Finansbank'ı satın alarak bankanın adını 20 Ekim 2016 itibariyle QNB Finansbank olarak değiştirdi. Bu süreçte Aras, bankanın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etti.

2024 yılı TÜSİAD Genel Kurulu'nda ise Aras, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi