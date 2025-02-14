Ömer Aras kimdir, nereli? Ömer Aras kaç yaşında?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), hükümetin ekonomi ve güncel politikalarıyla ilgili eleştirilerini içeren bir açıklama yaptı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın da yer aldığı açıklamalarda, mevcut politikalar hakkında bazı değerlendirmelerde bulunuldu. Peki, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte detaylar...

TÜSİAD, 13 Şubat'ta gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, derneğin Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, hükümetin ekonomi ve diğer güncel politikalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Peki, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras kimdir? Kaç yaşındadır ve nerelidir? ÖMER ARAS KİMDİR? Mehmet Ömer Arif Aras, 8 Kasım 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini 1971 yılında Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini 1975 yılında İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yüksekokulu'nda tamamladıktan sonra, Amerika'nın New York eyaletindeki Syracuse Üniversitesi'nde 1978'de yüksek lisans, 1981'de ise doktora yaptı. 1982-1984 yılları arasında Amerika'da Ohio State Üniversitesi'nin İdari Bilimler Fakültesi'nde asistan profesör olarak görev aldı. 1984 yılında Türkiye'ye dönerek kariyerine burada devam etti. 1984 yılında Citibank İstanbul'da kredi pazarlama yönetici adayı olarak iş hayatına başladı. 1987 yılında kredi pazarlama müdürü ve kredi komitesi üyesi iken ayrıldı ve Yapı Kredi Bankası Menkul Değerler Bölüm Başkanlığını üstlendi. 1987'de Hüsnü Özyeğin ile birlikte Finansbank'ın kuruluşunu gerçekleştirdi. 1987 – 1989 tarihleri arasında Kredi Pazarlama, Hazine ve Dış İşlemler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi, 1989'da genel müdür oldu. 1989 - 1995 yılları arasında genel müdürlük yaptıktan sonra murahhas üye olarak ilgili bankanın yönetim kurulunda görev aldı. 1995 – 2006 yılları arasında Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Aras, Finansbank'ın İsviçre, Hollanda, Rusya, Romanya ve Fransa iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca Fiba Holding'in perakende sektör yatırımları Marks & Spencer Türkiye'nin yönetim kurulu başkanı ve Gima'nın yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2006 yılında National Bank of Greece, Fiba Grubu'ndan Finansbank'ı satın alarak, önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Ömer Aras, 2010 yılında ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etti. Aynı zamanda Finansbank ve iştiraklerinin yönetimini Group CEO'su olarak üstlendi. 2007'de Finans Emeklilik adıyla kurulan ve 2012'de Amerikan Cigna Şirketi'ne yüzde 51'lik hissesinin satıldığı Cigna Finans Emeklilik Şirketi'nde de Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2008 yılında, National Bank of Greece'in Yürütme Kuruluna seçilen Aras, Güneydoğu Avrupa'daki iştiraklerinin sorumluluğunu üstlenerek, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya ve Arnavutluk'taki bankaların yönetiminden sorumlu oldu. 2003 – 2006 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2015 yılında Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığına seçildi. 2007 yılında Özyeğin Üniversitesinin kuruluşunda çalıştı ve kuruluş tarihi 2007'ten itibaren Mütevelli Heyetinde yer aldı. 2016 yılının Haziran ayında Qatar National Bank (QNB)'ın Finansbank'ı satın alması ile 20 Ekim 2016 itibarıyla bankanın adı QNB Finansbank oldu ve Aras, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Ömer Aras'ın üyesi olduğu kuruluşlar nelerdir? TÜSİAD – Yüksek İstişare Konseyi Divanı Başkan Yardımcısı Darüşşafaka Cemiyeti – Yüksek Danışma Kurulu Özyeğin Üniversitesi – Mütevelli Heyeti Hüsnü Özyeğin Vakfı – Mütevelli Heyeti Anne Çocuk Eğitim Vakfı – Mütevelli Heyeti Galata Business Angels (Galata Melek Yatırımcılar) Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü Galatasaray Spor Kulübü Ömer Aras'ın özel hayatı 1980 yılında Feyza Aras ile hayatını birleştiren Mehmet Ömer Aras, evli ve iki çocuk babasıdır. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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