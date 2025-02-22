Rüzgara Bırak dizi mi, film mi? Nerede Yayınlandı? Rüzgara Bırak nereden izlenir?

Hande Erçel ve Barış Anduç’un başrolünde olduğu Rüzgara Bırak, oyuncu kadrosu ile ilgi çeken bir yapım. Seyirciler, ‘Rüzgara Bırak dizi mi, film mi?’, ‘Yayınlandı mı?’ gibi soruların cevabını merak edebiliyor.

Uzun zamandır beklenen Rüzgara Bırak filmi, başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç ile seyirciyle buluştu. 14 Şubat Cuma günü Netflix'te yayına giren film, aşk ve yaz hikayesinin sıcak atmosferinde izleyicileri sürüklüyor.

Rüzgara Bırak Konusu

Rüzgara Bırak, Aslı Mansoy (Hande Erçel) ve Ege Yazıcı (Barış Arduç) arasında gelişen beklenmedik bir çekim ve çatışmayı anlatıyor. Yazman Şirketler Grubu'nun CEO'su Aslı, şirketin geleceğini etkileyecek büyük bir otel projesini gerçekleştirebilmek için Çeşme'de yaşayan Ege'yi ikna etmeye çalışıyor. Ege'nin bulunduğu koya otel yapılması için mücadele eden Aslı, her geçen gün Ege ile arasındaki duygusal bağın farkına varır.

Avrupa ve Azerbaycan'da Erken Gösterim

Filmin Avrupa ve Azerbaycan seyircileri ise Türkiye'deki izleyicilerden daha şanslıydı, çünkü Rüzgara Bırak, 9 Ocak 2025 tarihinde Avrupa ve Azerbaycan'da toplam 110 sinema salonunda gösterime girdi.

Film Hakkında Detaylar

Rüzgara Bırak filmi, 1 saat 36 dakika süren bir aşk ve yaz hikayesi olarak izleyicilere Netflix'te sunuluyor.