Şakir Paşa Ailesi kaldırıldı mı? Şakir Paşa Ailesi dizisi final mi yaptı?

Şakir Paşa Ailesi dizisinden peş peşe kötü haberler geliyor. İşte Şakir Paşa Ailesi dizisinin son durumu…

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yapımcıları, peş peşe gelen sorunlarla mücadele ediyor. İlk olarak dizinin konak sahnelerini çekildiği sette yangın çıkmış ve plato tamamen kül olmuştu. Bu nedenle diziye bir süre ara verilmişti.

Sonrasında RTÜK'ün program durdurma cezası gelmişti. Bu nedenle Şakir Paşa Ailesi dizisi tekrar bir ara vermek zorunda kalmıştı.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisine iki darbe birden geldi. İlk olarak RTÜK, diziye ikinci kez ceza verdi. RTÜK bu kez dizinin 3 kez durdurulmasına kararını aldı.

İkinci darbe de mahkemeden geldi. Cevat Şakir'in torunları, yapımın gerçeklikten kopuk olduğunu savunarak dizinin yayının durdurulmasını istemişti. Mahkeme, bu isteği kabul etti ve Şakir Paşa Ailesi'nin yayınını durdurma kararı aldı. Dizinin avukatları bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Bu durumda dizinin yeni bölümleri ekrana gelmeyecek ve tekrar bölümler yayınlanmayacak. Ayrıca, dizinin internette yer alan arşivi kaldırıldı. Diziyi internet üzerinden izlemek de mümkün değil.