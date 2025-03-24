Türkiye’de güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 2025 yılının ilk Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi? Güneş tutulması 1 yılda kaç kere olur?
Gökyüzü meraklıları, yılın ilk Güneş tutulmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bu etkileyici doğa olayı, tutulmanın gözlemlenebileceği bölgelerde büyük bir heyecan yaratırken, tutulmanın tam zamanı da merak konusu oldu. Peki, 2025 yılının ilk Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve saat kaçta olacak? Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte tüm detaylar...
Güneş tutulmaları, gökyüzü tutkunları için her zaman heyecan verici bir doğa olayıdır. Yılın ilk tutulması yaklaşıyor ve pek çok kişi bu eşsiz olayı ne zaman, hangi saatte ve Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği hakkında bilgi arayışına girdi. İşte Güneş tutulmasıyla ilgili tüm detaylar...
2025 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
Parçalı tutulma, Ay'ın Güneş'in bir kısmını örtmesiyle oluşacak. 2025 yılının ilk Güneş tutulması, 29 Mart'ta gerçekleşecek.
GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?
Tutulma, Türkiye saatiyle 13:57'de başlayacak ve yaklaşık 3 saat 52 dakika sürecek. Bu süre boyunca, Güneş'in bir kısmı Ay tarafından örtülecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
2025 yılının ilk Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma, Avrupa, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünden görülebilecek.
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